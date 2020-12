"Le ministère fait comme si nous travaillions normalement" dénonce un enseignant syndiqué en Gironde

Le secrétaire académique du syndicat SNES invité de la matinale de France Bleu Gironde ce jeudi, dénonce la situation désorganisée de l'enseignement en cette période de crise sanitaire. Les enseignants alternent ordres et contre-ordres ce qui les rend pessimistes pour la suite de l'année scolaire

Jean-Pascal Méral est professeur en sciences économiques et sociales au lycée du Sud-Médoc au Taillan. Il observe depuis le début de l'année scolaire un décrochage d'une partie des élèves, ceux qui manquent d'autonomie ou qui sont moins bien accompagnés dans leur famille. Le secrétaire académique du syndicat SNES craint pour la suite de l'année, car le bac approche : les premières épreuves sont organisées dès le mois de mars, alors que le syndicat réclame une modification du calendrier des examens, et l'allègement des programmes, et le syndicaliste de regretter cette façon qu'a le ministère de l'éducation nationale de faire comme si le travail en ce moment était normal.