Le ministre Bruno Le Maire à la rencontre des Azuréens

Bruno le Maire est venu expliqué sa politique et écouté les Azuréens.

Alpes-Maritimes, France

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire a passé ce vendredi dans les Alpes-Maritimes. Le ministre a rencontré une centaine d'étudiants de l'IUT de Nice afin d'écouter leurs préoccupations. Les échanges ont duré plus d'une heure et demi. Les étudiants ont fait part au ministre de leur incompréhension quant à la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers mais également leurs inquiétudes sur l'évasion fiscale. Le Ministre a expliqué aux jeunes Azuréens que l'une de ses priorités était que les jeunes en France aient tous un travail.

Promouvoir l'industrie

Ce vendredi après-midi, Bruno Le Maire a également visité l'entreprise Europliage de St Laurent du Var. Cette entreprise d'une vingtaine de salariés fabrique notamment des portes blindées. La directrice Rachel Paire a apprécié la rencontre et le temps passé avec le ministre et ses salariés.

Un grand débat national sans gilet jaune

Dans la soirée, le ministre de l'Economie a animé un Grand Débat National à St Laurent du Var dans une salle près de la mairie. Près de 200 Laurentins, Cannois, Niçois, retraités ou jeunes Azuréens ont pu interpeller le ministre. Par contre une vingtaine de gilets jaunes ont dû rester dehors. Une décision du préfet incomprise par les gilets jaunes qui rappellent que ce grand débat national se tient suite à leur mobilisation.

Bruno Le Maire à l'écoute des salariés de l'entreprise Europliage de St Laurent du Var. © Radio France - Justine Leclercq

Le Ministre de l'Economie a échangé pendant près de 2 heures avec des étudiants azuréens. © Radio France - Justine Leclercq