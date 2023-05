Bruno Le Maire ce mercredi à Chevilly, les syndicats lui préparent un comité d'accueil

Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, est attendu ce mercredi 17 mai à Chevilly, dans le cadre d’un déplacement consacré à l’industrie verte. Il arrivera à 11 heures pour inaugurer l'usine de l’entreprise HappyVore, plus grand site français dédié à la production d’alternatives végétales. L’entreprise, installée au 5000, rue Alfred Morinière à Chevilly, crée et développe des viandes végétales : des steaks, des merguez ou encore des filets. Elle a repris les locaux d'une ancienne usine agroalimentaire ayant cessé son activité en 2020.

Dès ce mardi, la CGT Loiret puis le syndicat Sud Solidaires ont annoncé vouloir organiser "un accueil orléanais" au ministre pour lui demander, une nouvelle fois, le retrait de la réforme des retraites. Seront-ils équipés ou non de casseroles ? Les manifestants risquent dans tous les cas d'être tenus à distance par les forces de l'ordre.