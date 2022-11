Faire interdire la corrida, un texte inopportun pour le ministre de l'agriculture, Marc Fesneau

C'est une pierre, ou plutôt une corne dans le jardin d'Aymeric Caron, le député de la NUPES qui souhaite déposer une proposition de loi contre la corrida. Interrogé ce mardi matin sur la chaine Public Sénat, le ministre de l'agriculture, Marc Fesneau, juge son texte inopportun. "Ca fait partie des traditions culturelles françaises. La question n'est pas d'être afficionado, d'aimer ou de ne pas aimer la corrida. Ca fait partie des traditions françaises. Il y a derrière, et là, c'est le ministre de l'agriculture qui parle, une filière d'élevage qui entretient, je pense à la Camargue, un paysage et une bio diversité qui est exceptionnelle dans ce territoire. C'est un rendez-vous qui, pour beaucoup de gens est très populaire. C'est par ailleurs empreint de beaucoup de cultures locales et moi, j'ai trop de respect pour les cultures locales, même si ce n'est pas la culture que je porte, étant plutôt du Nord de la Loire. Dans le moment qu'on traverse, essayons de nous écouter les uns, les autres. On ne peut pas à la fois dire, il faut respecter les cultures, la diversité de chacun et sur un sujet comme ça, qui est le même sujet que d'autres, ne pas le respecter. Je trouve que ce texte n'est pas opportun, pour le dire clairement." La propositon de loi d'Aymeric Caron doit être débattue le 24 novembre à l'Assemblée Nationale.

