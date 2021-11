Le Ministre de l'Education à Nice veut poursuivre la lutte contre le harcèlement scolaire

Valeurs de la démocratie, prévention de radicalisation, vols et violences, en ajoutant la lutte contre le harcèlement, tous les thèmes sont réunis dans ce carré régalien. Il a été mis en place dans toutes les Académies de France ainsi qu'à Nice, c'était l'une des solutions avancées du Grenelle de l'Education. Ce vendredi, les acteurs de ce "carré régalien", avocats, professeurs, directeurs d'établissements ont évoqué le programme pHARr en place depuis septembre 2021 dans 51 % des établissements du premier degrés et des collèges des Alpes-Maritimes.

Qu'est ce qu'il y a dans ce programme pHAr ?

La mise en place d’un comité d’expert national,

La formation des professeurs à la prévention,

La formation au numérique et la lutte contre le cyberharcèlement,

Le ministère de l'Education a développé des correspondants dans toutes les académies et forme des élèves et adultes à la lutte contre le harcèlement. 1.000 élèves ambassadeurs sont prévus dans ce programme. Pour l'Académie de Nice, c'est Amine l'ambassadeur, il est collégien à Henri Matisse, il prend sa mission très à cœur " j'espère qu'ils vont pouvoir se confier à moi, en tout cas je sais que je les recevrai avec bienveillance pour écouter leur vécu. Je me poserai les bonnes questions, combien de temps ça fait qu'ils subissent ce type de moqueries ? La première chose que je ferai c'est que si la personne a dû mal à parler avec les autres, je la rédigerai vers les bons acteurs et les bonnes associations, je serai vraiment un relais pour l'aider car souvent dans ce genre de situation, la personne a dû mal à se confier".