Jean-Michel Blanquer a rendu visite à des enfants dans une colonie de "vacances apprenantes", à Combreux

Gilet de sauvetage sur les épaules et pagaie à la main, Jean-Michel Blanquer, le Ministre de l'Education Nationale, de la jeunesse et des sports discute avec les enfants au bord de l'étang de la Vallée, près de Combreux. Ce vendredi 31 juillet, il a fait le déplacement pour rencontrer les enfants d'une colonie dans le cadre des "vacances apprenantes".

Rattraper le retard du confinement

Les "vacances apprenantes", c'est un label créé au début de l'été par l'Etat et qui a pour but de financer des colonies de vacances ludiques et éducatives partout en France, après la période de confinement : "on voulait éviter que les colonies de vacances ferment cet été, et puis on voulait aussi qu'elles soient un moyen de rattraper le retard du confinement." rappelle le Ministre de l'Education Nationale après sa sortie en kayak.

Dina, 8 ans, a pagayé aux côtés de Jean-Michel Blanquer. Quelques minutes avant le départ ils discutent. © Radio France - Alexandra Lagarde

Et si le Ministre a pagayé aux côtés des enfants pendant plus de 35 minutes sous un soleil de feu, le but de cette visite était surtout de voir comment ces colonies s'organisent : "il était important de renouveler notre offre de colonies, de proposer quelque chose de nouveau pour répondre à la situation particulière."

Au programme de ces colonies "apprenantes" : la robotique ou encore le développement durable. Fabienne Desclous, chargée de missions loisirs éducatifs à la Ligue de l'enseignement dans le Loiret, qui a participé à la mise en place de ces "colos apprenantes", modère quelque peu les propos du Ministre : "on proposait déjà des activités ludiques et apprenantes. On faisait déjà l'activité des insectes par exemple. Ce qui a changé c'est qu'on a continué de le développer. Et on s'est tournés vers les enfants plus défavorisés, qui ne viennent pas habituellement dans les colonies."

Les enfants quartiers défavorisés

Car, en effet, ces colonies de "vacances apprenantes" sont destinés aux enfants des quartiers prioritaires et financées à 80% par l'Etat pour les défavorisés d'entre eux. Gary Picault, le directeur du campement à l'Etang de la Vallée pour la Ligue de l'enseignement espère que l'Etat continuera d'aider : "j'espère que ce n'est pas qu'un coup de pub qui durera le temps d'un été, mais au contraire une politique plus durable. Nous en avons besoin."

Les douze enfants qui participent à la colonie "vacances apprenantes", à Combreux, ont entre 8 et 13 ans. © Radio France - Alexandra Lagarde

Sous un soleil de plomb, dans leurs kayaks, les douze enfants, âgés du 8 à 13 ans, profitent de leur dernière journée de colonies "apprenantes"organisée par la Ligue de l'enseignement en lien avec l'association "Jeunes Abraysiens Solidaires". De retour sur les berges, Dina, 8 ans, était dans le kayak avec le Ministre : "c'était rigolo, mais je n'ai pas pu l'éclabousser."