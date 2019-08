Le ministre de l'Education nationale prend le pouls des colonies de vacances en Dordogne

Jean-Michel Blanquer a visité le centre de vacances des "Grottes Enchantées" à Excideuil et échangé avec les enfants et les animateurs.

Il y avait beaucoup de gendarmes au centre de vacances "Les Grottes Enchantées" à Excideuil ce samedi 3 août. Les animateurs et les enfants ont reçu la visite de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Ce centre appartient à la ville de Gentilly (Val-de-Marne) et prend vie l'été grâce à l'association Vacances Voyages Loisirs, spécialisé dans le tourisme social et solidaire.

Les enfants y séjournent 14 jours. Au programme : équitation, danse, piscine et découverte de la Dordogne. La majorité d'entre eux ne pourrait pas partir en vacances sans cette colonie proposée par leur ville. Les parents payent entre 6,5 et 70% du coût total du séjour, en fonction de leur quotient familial.

Ce samedi matin, Jean-Michel Blanquer s'est donc prêté au jeu de la colonie, en visitant les installations, échangeant avec les enfants et les animateurs et même en participant de plus ou moins près aux activités : il a eu droit à quelques éclaboussures au bord de la piscine et a un petit tour de paddock poney en main.

Le verdict, sans être surprenant, est unanime : tous les enfants arborent un grand sourire. L'équitation, c'est une grande première, la vie à la campagne aussi. Mais Jean-Michel Blanquer l'assure il y a "moins d'enfants dans les colonies aujourd'hui." Or, "c'est un enjeu social puisque ça permet à des enfants de tous les milieux de venir dans ces colonies de vacances. Je tiens à faire la promotion des bonnes pratiques en matière de colonie, comme c'est le cas ici, donc _nous voulons un rebond des colonies de vacances_."

Vivre ensemble et avoir un contact avec la nature

Pour cela, "il est normal de les moderniser avec des activités qui font envie aux enfants" affirme le Ministre, et d'ajouter "mais en même les temps les besoins éternelles des enfants existent toujours : de jouer à plusieurs, d'être en équipe, d'avoir ce contact avec la nature, si essentiel de nos jours."

Sur la question des moyens financiers, Jean-Michel Blanquer passe rapidement, en parlant simplement de "l'union des collectivités locales, des associations, des comités d'entreprises et de l'Etat" pour qu'il y ait les moyens "qui permettent notamment aux familles les plus défavorisées de bénéficier des colonies de vacances."