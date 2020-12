Le ministre de l'Éducation prêt à recevoir Mila et ses parents

Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, est prêt à recevoir Mila et ses parents. La lycéenne nord-iséroise ne peut plus retourner en cours dans son nouveau lycée, après en avoir dévoilé le nom. Son père dénonce la lâcheté de l'établissement scolaire.

Le ministre de l'Éducation, Jean Michel Blanquer, tend la main à Mila et sa famille. La lycéenne iséroise, anciennement scolarisée à Villefontaine, et visée par des menaces de mort suite à ses propos sur l'islam, ne peut plus remettre les pieds dans son nouveau lycée. Elle a en révélé le nom, et la direction estime que c'est une menace à sa sécurité. Le papa de la jeune femme dénonce la lâcheté de l'établissement. Le ministre de l'Éducation nationale est prêt à vous recevoir, répond en substance la secrétaire d'État Nathalie Elimas. Elle était en déplacement dans un collège de Charvieu-Chavagneux ce vendredi 11 décembre.

"Le ministre suit ce dossier de près"

La secrétaire d'État en charge de l'Éducation prioritaire l'affirme : "le ministre de l'Éducation nationale et le recteur sont mobilisés depuis le début autour de cette affaire Mila (...) Nous voulons veiller à assurer avant tout sa sécurité". Refusant de commenter le fond de l'affaire, Nathalie Elimas tend la main à la jeune femme : "Sa famille et Mila peuvent tout à fait rencontrer le ministre à leur convenance (...) Il les accueillera au ministère s'ils le souhaitent".