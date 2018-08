Un mois et demi après le label "sécuri-site" affiché à l'entrée du Mont, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a tenu à se rendre dans le premier lieu touristique le plus fréquenté en région pour mettre un coup de projecteur sur la sécurité en pleine période de vacances d'été.

"C'est l'un des lieux les plus sécurisés de France", assure Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, aux pieds de "la Merveille" jeudi 2 août 2018. En visite au Mont-Saint-Michel, premier site du département de la Manche à être labellisé "sécuri-site" - qui débordait jeudi de touristes par centaines sous un soleil de plomb, le "premier flic de France" a tenté de rassurer forces de l'ordre, commerçants et visiteurs en s'appuyant sur la présence du dispositif de sécurité en plein été.

Trente militaires Sentinelles

"On les voit dès l'entrée jusqu'à l'intérieur de la citadelle, les militaires, et oui, c'est vraiment sécurisant", avoue Patricia, venue d'Ardèche avec ses enfants pour visiter le Mont en famille.

Comme chaque année, la gendarmerie y a déployé son dispositif estival de protection des populations (DEPP).

En plus des trente militaires, il y a donc une dizaine de gendarmes sur place (14 d'active et de réserve au sein du poste de sécurisation, en lien avec 17 autres, une unité d'intervention basée à Avranches) et quatre policiers municipaux. Ils seront bientôt aidés par la mise en service des cinquante caméras de vidéo-surveillance qui scruteront tous les recoins du site religieux.

Gérard Collomb le ministre de l’Interieur attendu d’ici quelques minutes au Mont-Saint-Michel @fbleucotentinpic.twitter.com/qkzZ03yphz — France Bleu Cotentin (@fbleucotentin) August 2, 2018

Des touristes étrangers plus nombreux

"Nous sommes là pour la sécurité des Français, mais aussi des touristes étrangers et je crois que pour la première fois, on s'aperçoit vraiment qu'ils sont revenus... Américains, Chinois, Japonais, on les voit partout (...) c'est parce que nous avons réussi à sécuriser !", se félicite Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur.

Dans les faits, Gilles, gérant d'un bar, approuve : "oui, ils sont beaucoup plus nombreux". Il recommence enfin à servir beaucoup de clients... et dans toutes les langues.