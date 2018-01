Périgueux, France

Le ministre de l'intérieur Gérard Collomb doit le confirmer, à l'occasion d'une conférence de presse consacrée à l'immobilier de la police et de la gendarmerie. Mais la préfecture de la Dordogne l'a déjà confirmé.

Le site du commissariat de police de Périgueux retenu parmi les priorités immobilières nationales du Ministère : cette annonce vient saluer le travail des policiers de Périgueux, jusque-là réalisé dans des conditions difficiles. — Préfet de Dordogne (@Prefet24) January 24, 2018

Le commissariat de Périgueux, aujourd'hui situé derrière la poste centrale, rue du 4 septembre, en plein centre ville, va enfin déménager.

Il a été retenu parmi les priorités immobilières nationales du ministère. Les locaux étaient vétustes. Traces d'humidité, plafonds moisis, le syndicat de police Alliance avait publié des photos édifiantes en septembre dernier, quelques semaines avant la visite de la ministre auprès du ministre de l'intérieur Jacqueline Gourault.

C'est d'ailleurs cette visite, semble-t-il, à Périgueux, qui a permis d'accélérer les choses. Et de décider enfin définitivement du transfert du commissariat dans les locaux actuels du Grand Périgueux, situés boulevard Lakanal, tout près du centre des pompiers, et des bords de l'Isle.

Départ pour les locaux actuels du Grand Périgueux

Des locaux plus récents, et surtout plus grands. Le Grand Périgueux, lui, déménagera ensuite dans des locaux flambant neufs, sur les anciens terrains de la Sernam, dans le nouveau pôle en projet autour du quartier gare.

La nouvelle du déménagement serait évidemment saluée par les syndicats de policiers, et notamment Alliance, très engagé sur le sujet. Et par le député de la vallée de l'Isle, Philippe Chassaing, qui a rencontré Gérard Collomb, qui lui aurait confirmé la nouvelle.

"On a attendu longtemps et finalement la décision devrait être positive, pour l'ensemble des citoyens et des policiers, on serait très heureux de cette nouvelle" dit Philippe Chassaing

Philippe Chassaing, député du Périgord blanc, avec le ministre de l'intérieur lyonnais Gérard Collomb - Photo fournie par Philippe Chassaing

Le Grand Périgueux, lui devrait déménager dans le quartier d'affaire de la SERNAM derrière la gare, mais pas avant 2020 ou 2021, d'ici 3 ans maximum donc. L'Etat versera environ 5 millions d'euros pour mettre aux normes et transformer l'actuel siège du Grand Périgueux en commissariat. Une extension de près de 1000 mètres carrés est à l'étude, ainsi qu'une remise aux normes.