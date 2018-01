Alors qu'il accompagne Emmanuel Macron ce mardi à Calais pour parler de la politique migratoire, le ministre de l'intérieur Gérard Collomb a annoncé sur France 2 qu'il allait demander aux Britanniques d'aider la ville à se développer.

"Nous allons avec le président de la République jeudi à Londres pour demander à nos amis britanniques qu'ils puissent aller plus loin dans les accords passés au Touquet et qu'ils reprennent un certain nombre de migrants", a affirmé le ministre. Les accords du Touquet fixent la frontière entre la France et la Grande Bretagne côté français.

Mais le ministre va surtout demander aux Britanniques de financer un certain nombre d'aménagements prévus par la maire de Calais, Natacha Bouchart.

C'est "leur intérêt que les choses se passent bien", a ajouté le ministre de l'Intérieur, soulignant qu'un "quart de leur commerce passe par Calais".

Pas de violences policières

Gérard Collomb a aussi contesté sur France 2 les accusations de violences policières envers des migrants lancés par des associations. Le ministre a rappelé qu'un récent rapport de l'inspection générale avait conclu "qu'il y avait pu y avoir quelques dérapages individuels mais que les forces de police, dans leur généralité, étaient dans un respect fort de la déontologie". Si ces agressions étaient avérées, ce serait "inadmissible et sanctionné", a-t-il assuré.