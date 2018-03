Jacques Mézard en déplacement dans la Vienne. Le ministre de la cohésion des territoires doit se rendre à Châtellerault pour des annonces concernant la revitalisation du centre-ville, l'un des plus touchés de France par les fermetures de commerces. Plus de 220 villes vont bénéficier de cette aide.

Châtellerault, France

Ce n'est pas un hasard si Jacques Mézard a choisi Châtellerault pour dévoiler les modalités de son plan "Action Coeurs de ville. La deuxième ville de la Vienne possède le taux de vacance commerciale le plus élevé de France après Béziers.

Des villes moyennes qui se sentaient abandonnées

Le gouvernement veut un plan d'actions pour les villes moyennes. Ces dernières concentrent en effet 23% de la population et 26% de l'emploi en France.

"On a beaucoup favorisé les métropoles, mais le dernier plan en faveur des villes moyennes remonte à Valéry Giscard d'Estaing, on peut comprendre que les élus de ces communes se soient sentis quelque peu abandonnés", concède le ministre sur France Bleu Poitou ce matin.

Ramener des habitants et des commerces en centre-ville

La liste des 222 villes retenues pour ce plan sera dévoilée depuis Châtellerault dans la matinée. Ce dernier prévoit de débloquer plus de cinq milliards d'euros sur cinq ans.

Pour ramener notamment des habitants et des commerces dans les cœurs de ville désertés, l'Etat va aider les collectivités locales à acquérir et réhabiliter des logements, améliorer leur performance énergétique, développer une nouvelle offre commerciale en centre-ville et rééquilibrer les conditions d'implantation avec la périphérie.

"Action coeurs de ville" entend également "accompagner les commerçants dans la transition numérique" et simplifier leurs démarches d'implantation en centre-ville. Les premières mesures visent "plus globalement à améliorer les conditions de vie des habitants et conforter le rôle de ces villes comme moteur de développement du territoire à une échelle régionale, en complément des métropoles".

Poitiers fera-t-elle partie de la liste ?

Quant à savoir si Poitiers peut faire partie du lot, le ministre botte en touche mais sourit.