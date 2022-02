Le ministre de la Justice à Bergerac pour inaugurer un centre éducatif fermé pour jeunes récidivistes

Il a relevé les manches pour la photo, saisi la pelle et projeté quatre bonnes pelletées de terre sur un petit arbrisseau, tout juste planté pour l'inauguration dans le jardin encore en chantier. Eric Dupond-Moretti est venu en Dordogne mardi 1er février pour une visite dans le cadre des états généraux de la Justice. Mais il a commencé par un détour par Bergerac, pour inaugurer le tout nouveau Centre éducatif fermé (CEF) qui va ouvrir vers la fin mars sur la zone d'activité du Libraire, près de la zone commerciale de Creysse.

Le "dernier degré" avant la prison pour des mineurs "multirécidivistes"

"C'est le dernier degré avant de passer à l'incarcération", résume la procureure de Bergerac, Sylvie Guédes. Il va accueillir douze jeunes, entre 16 et 18 ans, pour une durée de six mois renouvelable une fois. Le profil, ce sont "des multi-récidivistes", ou des jeunes qui sortent de prison, qui sont suivis par la "PJJ", la Protection judiciaire de la jeunesse, qui assure leur suivi judiciaire mais veille aussi à leur éducation et leur réinsertion. Autrement dit, des jeunes qui ont besoin d'un encadrement solide. Pas moins de 27 postes en équivalent temps-plein vont être créés pour les accompagner, avec notamment 16 éducateurs, une infirmière, une psychologue, et même un enseignant détaché de l'éducation nationale pour leur donner cours.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le sujet tient à coeur au ministre de la justice, lui qui s'est souvent prononcé comme défenseur des alternatives à la prison. "La prison, c'est le moyen le plus cher de fabriquer de la récidive", sourit un magistrat invité à l'inauguration. Il y a déjà une cinquantaine de centres éducatifs fermés en France, vingt et un nouveaux sont en projet ou en construction. En Dordogne, ce sera le premier. Il accueillera en priorité des jeunes venus de Nouvelle-Aquitaine : "La recherche de places est toujours problématique, et douze places en plus, c'est énorme, car les durées de stage dans ces établissements sont courtes", assure ce magistrat.

L'intérieur du centre éducatif fermé de Bergerac, encore en travaux. © Radio France - Marc Bertrand

Les jeunes pourront sortir, mais toujours accompagnés d'éducateurs

Le centre est "fermé" mais les enfants accueillis pourront en sortir, sous certaines conditions. Quand ils arrivent, les mineurs n'ont droit à aucune sortie pendant un premier temps, puis ils sont autorisés à sortir ponctuellement, "accompagnés en permanence par des éducateurs". En fin de séjour, ils peuvent faire des stages, reprendre une scolarité ou partir en apprentissage, toujours en lien avec les éducateurs. Le CEF de Bergerac est d'ailleurs en lien pour des activités avec la SPA de Bergerac, elle réfléchit également à organiser avec eux des nettoyages des rues de la ville. Les jeunes vont aussi fabriquer des masques grâce à un partenariat avec un atelier Hermès du département.

Le Centre éducatif fermé est relativement loin des quartiers résidentiel, mais "à proximité" du city-stade, assure le maire de Bergerac, Jonathan Prioleaud. Il affirme que l'installation de l'établissement s'est faite en concertation avec les entreprises de la zone d'activité et les riverains : "Il n'y a pas forcément d'inquiétudes parce que le projet est tellement bien préparé, que quand on explique ce que c'est qu'un centre éducatif fermé, son organisation et l'implication de l'ensemble du personnel, il n'y a eu aucune question derrière".