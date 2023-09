Le ministre de la Justice annonce de nouveaux moyens pour le tribunal de Brest

Le tribunal judiciaire de Brest va enfin pouvoir s'agrandir. Très à l'étroit dans son palais de la rue de Denver, la juridiction pourra bénéficier dès 2028 de 1.350 m² de locaux supplémentaires à 100 mètres de là. Un engagement a été signé vendredi 29 septembre par le ministre de la Justice Eric Dupont-Moretti et Maël de Calan, président du Conseil départemental du Finistère. L'Etat va racheter au Département pour 2,2 millions d'euros le bâtiment du 1 rue Parmentier, qui jouxte la sous-préfecture. Et investir 8 millions d'euros supplémentaires pour le rénover.

L'Etat va investir plus de 10 millions d'euros pour acquérir et moderniser le bâtiment, qui abritera des services de la Justice en 2028. © Radio France - Nicolas Olivier

Une solution idéale

Une idée "venue du terrain, pas d'un cabinet ministériel", souligne Maël de Calan. C'est le maire de Brest François Cuillandre qui en est à l'origine, lorsqu'il apprend que les locaux départementaux sont à vendre. Le dossier a ensuite été rondement mené, grâce à l'appui des parlementaires. "Ils m'ont harcelé", a précisé le garde des sceaux. Il faut dire que la proposition avancée par les élus est parfaite, d'autant qu'elle présente l'avantage de coûter nettement moins cher qu'une construction neuve. "C'est la solution la plus qualitative qui soit, reconnaît le président du tribunal judiciaire de Brest Manuel Delmas-Goyon. C'est-à-dire l'achat d'un bâtiment magnifique, qui a une identité visuelle qui correspond à celle du palais de justice et qui se situe à un bloc de là, pour nous c'est la situation idéale".

173 postes créés en Bretagne

"C'est toute la communauté judiciaire qui se félicite de cette convention que nous avons signée, c'est un événement important, rappelle Eric Dupont-Moretti. La justice a besoin d'espace, parce que nous allons embaucher de nombreux magistrats, greffiers et attachés de justice donc pour bien fonctionner il faut que le bâtimentaire suive".

Le ministre rappelle les 173 créations de postes nettes promises aux juridictions de la région, que le premier président de la cour d'appel de Rennes sera chargé de distribuer en fonction des besoins (58 magistrats, 61 greffiers et 54 vacataires attachés de justice). Les nouveaux effectifs brestois devraient arriver en 2027 selon le président du tribunal, qui s'attend à devoir encore pousser les murs avant de prendre possession des nouveaux bureaux : "La perspective de ce déménagement va nous booster, et on continuera à faire de efforts pour pouvoir tenir d'ici là. Nous tiendrons !"