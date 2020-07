Coronavirus : le préfet du Nord impose le masque dans certaines zones de la métropole lilloise dès lundi

Devant l'augmentation des cas de contamination au Covid-19, le préfet du Nord oblige, dès ce lundi 3 août, le port du masque dans un certain nombre de secteurs de la métropole de Lille.

Devant une recrudescence des cas de coronavirus dans le département du Nord, le préfet impose le port du masque dans les lieux publics de la métropole lilloise à partir de ce lundi 3 août.

Les zones piétonnes, les espaces de plein air, les zones ou la vitesse est limitée à 20km/h, les galeries commerciales et leurs parkings, les marchés publics de plein air, les espaces verts en ville et les abords des cours d'eau sont concernés, comme les terrasses des bars, quand on ne consomme pas.

Toutes les rues dans lesquelles le masque deviendra obligatoire doivent encore être définies.

La pratique sportive est concernée. Si l'on va courir à la citadelle, c'est avec un masque à partir de ce lundi. La sanction, si on ne porte pas de masque dans ces zones, sera une contravention de 135 euros.

Situation "particulièrement délicate" dans la métropole lilloise

Le directeur de l'agence régionale de santé (ARS), Etienne Champion, explique que l'épidémie est clairement présente dans le Nord. "Il faut imposer pour ne pas reconfiner" déclare Michel Lalande, le préfet du Nord.

Les dépistages seront renforcés dans la métropole lilloise et le directeur de l'ARS encourage l'utilisation de l'application StopCovid. L'objectif est "de casser la dynamique de l'épidémie", explique Patrick Goldstein, le directeur du SAMU du département.

Le directeur du SAMU rappelle que le respect des gestes barrières est "la meilleure manière" pour faire reculer l'épidémie.

La dynamique des cas positifs est inquiétante, Patrick Goldstein, le directeur du SAMU du Nord

A Valenciennes, masque obligatoire sur les marchés

Le masque sera obligatoire sur les marchés valenciennois, dès ce samedi 1er août. La ville l'annonce ce vendredi, "des contrôles de la police seront effectués."

Elle n'exclu pas une nouvelle fermeture des marchés et des commerces, en cas de rebond des cas de Covid-19.

Partout en France, les préfets pourront prendre cette décision

Le ministre de la santé, Olivier Véran, l’annonçait un peu plus tôt, il laisse désormais aux préfets la possibilité d'imposer le port du masques dans les lieux publics ouverts. Cette annonce intervient alors que le nombre de patients atteints du Covid-19 hospitalisés en réanimation, a très légèrement augmenté au cours des dernières 24 heures, une première depuis début avril en France.

La Direction générale de la Santé (DGS) souligne que le nombre de nouveaux cas quotidiens est supérieur à 1000.bond