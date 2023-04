Le ministre des armées annonce 70 millions d'euros pour le 1er régiment d'artillerie de Bourogne

En visite dans les régiments de l'Est de la France ce jeudi et vendredi, le ministre des armées s'est rendu auprès du 1er régiment d'artillerie de Bourogne, où il a annoncé des moyens supplémentaires. Le 1er RA va recevoir 70 millions d'euros. Sébastien Lecornu a aussi annoncé l'arrivée de 80 artilleurs et de nouvelles compagnies de réservistes.

Autre dotation supplémentaire pour le régiment terrifortain : la livraison de cinq véhicules militaires "Griffons" pour épauler les militaires, notamment sur les cibles longues distances en phase de combat.

Le déplacement du ministre n'est pas passé inaperçu. Une centaine de manifestants se sont réunis aux abords du site militaire pour huer son arrivée. Parmi eux, des membres du comité d'accueil qui avait sifflé la veille Emmanuel Macron lors de son déplacement à Sélestat, en Alsace.

Le déplacement de Sébastien Lecornu s'inscrit dans le cadre d'une tournée de deux jours auprès de régiments de Franche- Comté et du Grand Est, sur le thème de la territorialisation de la dernière loi de programmation militaire . Le ministre était ce jeudi matin à Sarrebourg et Épinal. Il se rend ce vendredi à Meyenheim, Valdahon et Besançon.