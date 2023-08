Le ministre des Transports Clément Beaune s'engage contre les abandons d'animaux sur les routes en été

"C'est un engagement, c'est un acte de responsabilité." Le ministre des Transports Clément Beaune a voulu montrer son engagement dans la lutte contre les abandons d'animaux, notamment l'été sur les aires d'autoroute. Il s'est donc rendu ce lundi au refuge de la Fondation Brigitte Bardot à Bazoches-sur-Guyonne dans les Yvelines. Cet été, les refuges sont saturés d'animaux, encore plus que les autres années. Entre le 1er mai et le 31 juillet, ce sont au total 12 181 animaux qui ont été abandonnés et recueillis par la SPA, soit autant que l'an passé, mais les adoptions ont elles diminuées. Et dans ces refuges, ce sont essentiellement des chiens et des chats qui sont abandonnés.

Pour lutter contre les abandons, le gouvernement a relancé une campagne "en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, et je la porte, qui s'appelle Stop Abandons, qui est relayée dans les médias et sur les réseaux sociaux", a expliqué Clément Beaune. "Je veux faire passer ce message : c'est un engagement, ce n'est pas un jeu d'avoir un animal, ça implique des frais et donc il faut bien le mesurer. Avoir un animal domestique, c'est aussi un acte formidable d'amour et de joie, et il faut le faire avec un grand sens des responsabilités : on sera intraitables sur tous les actes de cruauté ou d'abandon."

Car la fondation Brigitte Bardot, qui accueille surtout des animaux suite à des décès, des hospitalisations ou des saisies judiciaires, a constaté une hausse importante des animaux maltraités cette année, notamment les chiens. "Ça fait 30 ans que je dirige la fondation, et je n'avais jamais eu de cas de maltraitance avérés à ce point-là", souligne Ghyslaine Calmels, la directrice de la fondation. "On a des chiens traînés derrière une voiture donc entièrement brûlés, on a des chiens qui prennent un coup de couteau, des chiens martyrisés : le dernier cas qu'on a eu, c'est un chien traîné derrière une voiture et qui a reçu un coup de couteau entre les yeux, parce que son maître ne savait pas comment l'abandonner donc il a voulu le tuer mais il ne savait pas quoi en faire."

Pour elle, l'inflation n'est pas une excuse aux abandons : "Les adoptants sérieux et responsables se priveront pour nourrir leurs animaux mais n'abandonneront pas leur chat ou leur chien. Aujourd'hui, c'est très facile d'avoir un animal via les réseaux sociaux, ce n'est plus un acte réfléchi comme avant." Pour elle, l'adoption doit être une concertation en famille : "savoir si on peut prendre ce chien, est-ce que c'est la race qui convient à notre mode de vie, et aujourd'hui on fonctionne à l'effet de mode : on voit une peluche et on veut la prendre, ça ne se passait pas comme ça avant et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'abandons." Clément Beaune a profité de la visite pour rappeler la mise en place du délai de 7 jours de réflexion avant une adoption pour justement éviter des adoptions 'coup de coeur' irréfléchies.

Par ailleurs, le ministre a rappelé les sanctions en cas d'abandon sur les routes : "Jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende, et nous n'hésiterons pas à faire des contrôles avec le ministère de l'Intérieur", prévient-il. "Je demande aussi aux sociétés d'autoroute de relancer toutes leurs actions de sensibilisation qui avaient lieu il y a quelques années, pour que sur les aires d'autoroutes on sache que l'abandon est un délit sanctionné par la loi."