Le ministre du Logement répond à une étudiante d'Amiens qui vit dans une passoire thermique

C'est un témoignage fort que vous avez pu découvrir ce mercredi matin sur France Bleu Picardie. Celui d'Alexandra, une jeune étudiante qui vit dans le quartier Saint-Leu à Amiens, dans une passoire thermique. "Le soir c'est double couette, les chaussettes, le pyjama, le plaid et la bouillotte", confie-t-elle, alors que les températures ne dépassent pas les 17 degrés et peuvent descendre jusqu'à 8 dans son studio. Elle a pourtant payé près de 200 euros de chauffage le mois dernier. Ce mercredi midi, dans l'émission Ma France sur France Bleu, le ministre du Logement a entendu Alexandra. "On ne peut pas laisser cette personne dans cette situation", estime Olivier Klein.

ⓘ Publicité

"Il y a des procédures d'insalubrité, il y a des enquêteurs, il y a l'Agence régionale de santé qui peut déclarer ce logement indécent ou insalubre et, à ce moment là, cette personne n'a plus à payer son loyer", rappelle le ministre du Logement. "Le propriétaire a obligation de faire les travaux ou, s'il n'en est pas capable, a obligation à reloger. Donc on ne peut pas laisser cette personne dans une passoire thermique et dans cette situation indécente."

"Très proche du marchand de sommeil"

Le ministre du Logement ajoute par ailleurs qu'il existe des aides, tant pour les propriétaires occupants que pour les propriétaires bailleurs, "pour faire les travaux, pour sortir de cette indécence. Les propriétaires, ils encaissent les loyers, ils encaissent les charges et ils ont des obligations, sinon ce propriétaire, s'il le sait ou s'il ne le sait pas est très proche d'être un marchand de sommeil", poursuit Olivier Klein.

Dans son témoignage, diffusé ce mercredi matin, Alexandra, la jeune étudiante amiénoise, raconte que son "radiateur principal est sous la fenêtre, très mal isolée, car il y a aussi des défauts dans le double-vitrage. L'air s'échappe par les coffres, par les boutons, l'air froid rentre. Qu'on puisse avoir des super radiateurs ou pas, cela ne change pas la donne." L'étudiante installe même du ruban adhésif pour isoler. Son propriétaire, contacté par France Bleu Picardie, assure de son côté avoir déboursé 8 000 euros pour changer les fenêtres et installer des volets roulants, et ne pas savoir quoi faire de plus pour améliorer le logement.

loading