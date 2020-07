Le ministre Jean-Michel Blanquer dans l'Hérault pour promouvoir les "vacances apprenantes"

Deux ministres au Petit-Travers. Jean-Michel Blanquer et Roxana Maracineanu étaient dans l'Hérault vendredi matin pour voir la mise en place des "vacances apprenantes" dans le département. La ministre déléguée au sport et le ministre de l'Éducation nationale sont tout d'abord allés à la rencontre de jeunes bénéficiaires à Carnon. L'association 3MTKD (Montpellier Méditerranée Métropole Taekwondo) y organisait une sortie à la plage pour des jeunes femmes issues des quartiers prioritaires.

Deux jours de plage, deux jours de devoirs

Chaque année, l'association met en place des activités sportives l'été pour ces jeunes. Cette été, le budget alloué au dispositif "vacances apprenantes" a permis de développer deux nouvelles activités : des journées à la plage et des séances de tutorat deux fois par semaine, pour garder un contact avec l'école. "Heureusement qu'il y a eu cette aide aux devoirs, sourit Meriem, qui passe ses étés avec l'association depuis longtemps. Au début du confinement j'ai lâché, explique cette élève qui rentrera en première à la rentrée. Je n'arrivais pas à me concentrer, c'était une période difficile. L'aide aux devoirs ça m'a fait ne pas lâcher l'affaire. On fait nos devoir, on est encadrés, et on rigole !"

D'ici la fin du mois d'août, plus de 5.000 jeunes vont en bénéficier. De leur côté, les animateurs ont fait preuve d'imagination. "On essaie d'être le moins formels possible, de leur faire apprendre à travers des exemples, des activités, explique Abdel-Ali, un animateur. On a fait des ateliers d'éloquence pour leur apprendre des formules, à bien débattre. C'est eux qui choisissaient le sujet. C'est quand même les vacances, il faut préserver l'essentiel !", souligne-t-il.

Un secteur désinvestis par l'État

200 millions d'euros ont été mis sur la table par le gouvernement pour financer les activités et colonies de vacances. "On le voit, comme avec cette association, les "vacances apprenantes" ont permis à des colonies de vacances, pour certaines, de ne pas mourir -parce qu'il y avait ce risque- et puis pour d'autres, de se développer avec des moyens nouveaux", insiste Jean-Michel Blanquer, à qui il a parfois été reproché l'annonce tardive de ce dispositif au début du mois de juin.

Une dépense qui signe le retour de l'État dans un domaine qu'il avait déserté ces dernières années. "Il y a moins de colos qu'avant, regrette Roxana Maracineanu. Il y a tous les centres d'accueil, les colonies, qui doivent être rénovés, doivent être réinvestis. En fait, il n'y avait pas de financement jusqu'à maintenant".

En fin de matinée, les ministres ont rendu visite aux sportifs du CREPS, l'occasion pour eux de déjeuner en compagnie du décathlonien Kevin Mayer, du capitaine du club de handball de Montpellier Valentin Porte, de la footballeuse du MHSC Clarisse Le Bihan et de la judoka Clarisse Agbegnenou.