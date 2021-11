Le ministre Marc Fesneau en déplacement à la rencontre des maires de l'Indre

Un invité de marque pour l'Assemblée générale de l'association des maires de l'Indre. Vendredi, le ministre Marc Fesneau sera présent à Châteauroux, salle Barbillat-Touraine. Il doit faire une intervention à 10h30 pendant ce rendez-vous important, où de nombreux sujets délicats et sensibles seront abordés. Le récent congrès national des maires de France a bien mis en évidence, une fois de plus, les tensions entre les élus locaux et la majorité actuelle.

Parmi les mesures très critiquées, il y a la suppression progressive de la taxe d'habitation. Une manne financière de plusieurs milliards d'euros qui s'envole pour les communes.