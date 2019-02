Pics d'or : La fondation Abbé-Pierre dénonce le mobilier urbain anti-sdf

Paris, France

Paris couronné

Paris a reçu plusieurs prix pour cette toute première édition des pics d'or aux intitulés tous teintés d'humour noir. Dans la catégorie Faites ce que je dis, pas ce que je fais "dispositif le plus contradictoire" revient à un centre de santé dans le 10ème arrondissement sur lequel est écrit "Ouvert à tous" (que vous pouvez voir ci-dessous) et surtout, le pic d'or du dispositif le plus agressif a été remporté par une installation dans le 2ème arrondissement de Paris sur laquelle de gros clous sont vissés pour que personne ne puisse s'allonger.

Du mobilier urbain anti-sdf sous terre

Depuis plusieurs années, les bancs des stations de métro ou des gares disparaissent au profit de sièges individuels, une manière d'empêcher les sans-abris de s'allonger. Les usagers trouvent que c'est une bonne idée : "c'est beaucoup mieux parce que les sièges sont plus propres, ils peuvent se coucher par-terre les clochards s'ils le veulent" explique un homme de 70 ans. Une autre utilisatrice y trouve un autre bon côté : "quand je prends le métro à deux heures du matin, s'ils ont bu je ne suis pas très sereine" donc c'est mieux s'ils ne sont pas là.

Néanmoins, la RATP ne délaisse pas les sans-abris : une équipe de 66 agents bénévoles écume le réseau en permanence pour leur offrir de l'aide.

Du mobilier urbain anti-sdf dans la ville

Ce mobilier est présent partout dans la ville, sans distinction de quartier.

Un des nouveaux bancs des abri-bus © Radio France - Romain Sost

Deux bancs devant la gare d'Austerlitz © Radio France - Romain Sost

Mobilier anti-sdf devant un centre de santé dans le 10ème arrondissement de Paris © Radio France - Romain Sost

Muret devant une résidence dans le 16ème arrondissement de Paris © Radio France - Romain Sost

Ce mobilier dégoûte Azzedine, sans-abris depuis 2011. "c'est inadmissible, parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'on peut se retrouver à la rue du jour au lendemain. Alors là ça me fait de la peine parce que t'es dans la merde, et on t'en rajoute".

Pour Manuel Domergue, directeur des études pour la fondation Abbé-Pierre ce phénomène inquiète. _"On a l'impression que c'est quasiment devenu la norme, on en voit de plus en plus_. Les décideurs, les commerçants et les riverains n'ont pas envie que des gens sans pouvoir d'achat stationnent".