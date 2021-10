Le moine mayennais, qui a vécu en ermite dans une grotte du Var pendant un demi-siècle, est décédé à 98 ans

Il a vécu en ermite pendant un demi-siècle dans une grotte du Var. Le moine cistercien Frère Antoine, né en 1923 dans le village de Cuillé dans le Sud-Ouest mayennais, est décédé à l'âge de 98 ans.

Entre 1966 et 2017, Louis Chauvel, son nom dans le civil, a été coupé du monde, un quotidien fait de méditation. Dans cette caverne, au-dessus de la ville de Roquebrune-sur-Argens (Var) il n'y avait ni eau ni électricité. Parfois, des randonneurs ou des membres de sa famille lui rendaient visite comme son neveu Xavier Chauvel qui habite à Cuillé : "avant d'aller dans cette grotte, il est allé au séminaire et dans des monastères mais ça ne lui convenait pas car il n'aimait pas les contraintes. Il a alors repris sa liberté. Dans les années 60, il a senti l'envie de réfléchir, d'écrire, de faire partager ses réflexions depuis cette grotte qu'il avait trouvée par hasard disait-il. La dernière fois que j'y suis allé, on a beaucoup échangé sur Cuillé, ses racines mayennaises et les personnes qu'il avait connues dans sa jeunesse" confie-t-il à France Bleu.

"Je me rappellerai longtemps les quelques heures passées en sa compagnie en méditation, parfois tard dans la nuit. Merci, Frère Antoine, pour tout. Une lumière est partie de l’autre côté ou est retournée à la source. Merci pour tout Frère Antoine ce fut un honneur de vous rencontrer" témoigne Denis Billo, un professeur de yoga varois qui avait rencontré le moine cistercien.

Les obsèques de Frère Antoine seront célébrées vendredi à Dieulefit, dans la Drôme, une commune où il a passé les dernières années de sa vie. Xavier Chauvel, son neveu de Cuillé, et d'autres membres de la famille y assisteront.