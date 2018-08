Lacanau, France

Les commerçants de Lacanau peuvent souffler. Le mois d'août ne suit pas la tendance du mois de juillet cette année, bien moins fructueux que les années précédentes.

On n'arrête pas une seule seconde

"Au mois de juillet je travaillais quatre heures par jour, là c'est plutôt huit et on n'arrête pas une seule seconde", remarque Rose, une saisonnière. Devant son stand de crêpes, près du front de mer, la file d'attente est longue à toute heure de la journée. Même constat au marché. Le matin, le boucher et le primeur sont débordés. Et le stand de dégustation d'huîtres, très apprécié : "il y a tellement de monde qu'on doit refuser des gens !"

Rien d'étonnant pour ces commerçants puisque le mois d'août est toujours meilleur que le mois de juillet. Mais les touristes ne consomment pas autant partout.

Je fais 20% de chiffre d'affaire en moins, c'est inquiétant

Dans sa boutique de vêtement, Clarisse n'est pas débordée. Pour cette commerçante, le mois de juillet a été catastrophique et le début du mois d'août n'est pas rassurant. "Il y a plus de monde, c'est vrai, mais les gens ne consomment pas. Je fais 20% de chiffre d'affaire en moins, c'est inquiétant."

De son côté, Nadège, gérante d'un restaurant et d'un hôtel face à la mer tire une autre analyse. Il y a, certes, plus de monde qu'au mois de juillet, et c'est normal, mais d'années en années elle comptabilise moins de réservations : "je suis toujours complète mais avant je devais refuser beaucoup de réservations, maintenant c'est moins le cas."

Rien d'alarmant pour la gérante, ce mois d’août s'annonce bien et elle compte aussi sur le mois de septembre : "maintenant c'est décalé, les touristes viennent plus tard en juillet et d'autres partent en vacances au mois de septembre."