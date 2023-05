Le mois de mai voit revenir les touristes à Villeneuve-les-Avignon

Les professionnels du tourisme sont ravis, à Villeneuve-les-Avignon. Ce mois de mai rempli de jours fériés et de longs week-end est un succès niveau fréquentation. Pour la première fois depuis le Covid, les touristes de toute la planète sont de retour : les locaux et les Français qui ne sont jamais partis, les Européens qui sont rapidement revenus et enfin, les Américains et les Asiatiques. À l'office du tourisme, on a enregistré une centaine de visites par jour pendant les ponts, soit l'équivalent des grosses journées de l'été.

Envie de soleil et d'huile d'olive

Les touristes étrangers viennent chercher "la France, la vieille Europe, d'après Claire, de l'office du tourisme. Ils réclament de la culture, des monuments, le bien vivre à la française, la gastronomie : l'huile d'olive, les tomates, la chaleur et l'accent !" Venus de Suisse par la Via Rhôna, ces cyclistes eux fuient la foule avignonnaise : "on avait besoin de place et de calme, alors on a traversé le fleuve".

En effet, Villeneuve-les-Avignon est encore préservée de la surfréquentation touristique, contrairement à Gordes ou Roussillon par exemple. "Il y a plus de monde mais rien d'affolant, c'est juste plus de gaieté. Les parkings sont bien remplis mais rien d'affolant, confirme Claire. L'offre villeneuvoise est suffisamment vaste pour contenter tout le monde. "On peut rappeler qu'on est la ville française où il y a le plus de monuments par mètre carré", avec la Chartreuse, le Fort Saint-André, les jardins de l'Abbaye, le musée Pierre de Luxembourg et la Collégiale.