Le mois de septembre est le plus chaud jamais enregistré en Indre-et-Loire

Le mois de septembre 2023 est le plus chaud jamais enregistré en Indre-et-Loire

Ça n'est pas passé inaperçu, il a fait doux, voire chaud au mois de septembre. Des températures estivales partout en France. À la fin de ce mois, c'est sans surprise que Météo-France annonce que septembre 2023 est le mois le plus chaud jamais enregistré en France. Mais c'est aussi le cas en Indre-et-Loire.

Des records de chaleur assez impressionnants d'après Météo-France. Pour illustrer ce record, voici quelques chiffres. À Tours, la moyenne des normales se situe autour de 17 degrés. Ce mois de septembre, la moyenne était à 21,2 degrés. Pour la moyenne des maximales, elle est de 22,4 degrés et septembre 2023 était à 27,4 degrés.

Sur l'ensemble du département, il faut compter 4 degrés de plus sur les normales et 5 degrés de plus sur les maximales. Des records qui continuent, puisque les températures annoncées en ce début octobre sont largement au dessus des normales de saison.