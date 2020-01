Le mois sans alcool démarre en France

Vous connaissiez le mois sans tabac ? Voici le mois sans alcool. Lancé en 2013 en Angleterre sous le nom de "Dry January", il arrive en France pour la première fois. Après les excès des fêtes, c'est le défi lancé par plusieurs associations de santé et de lutte contre l'alcoolémie. "Ces produits ont une place importante dans la culture française, analyse Nathalie Latour, de la Fédération addiction. Mais il faut équilibrer les enjeux économiques, sociaux et de santé. L'objectif n'est pas l'arrêt total: il s'agit de faire une pause, de regarder les moments où on ne consomme pas par plaisir mais par incitation".

L'opposition des professionnels du secteur

Mais chez nous, pays du vin, l'opération est mal reçue par les professionnels de l'alcool. Certains vignerons et fabricants de spiritueux dénoncent un mauvais remake de la Prohibition. "Etape après étape, il s'agit d'arriver à l'interdiction de consommation, c'est ça qui est derrière", estime Bernard Farges, président de la CNAOC, confédération qui regroupe les principales régions viticoles françaises à appellation.

Le CSAPA, le centre de soin, d'accompagnement et de prévention en addictologie à Avignon ne milite pas pour une interdiction du vin. Cassia Grandcoin est psychologue dans le centre : "il n'est pas question de parler d'abstinence, mais de consommation avec moins de risques et dommages. Consommer est possible si on réfléchit à comment on le fait".

La belle bouteille du dimanche, on l'attend toute la semaine - Hugues, caviste à Avignon

À Avignon, Hugues Imperiali, le patron de la cave "Liquid", dans l'intramuros voit là une occasion de mieux éduquer les Français aux bons alcools : boire moins mais de meilleure qualité. "C'est pas mal de se faire plaisir une fois par semaine avec une belle bouteille au lieu de tous les jours avec du mauvais vin, défend-il.