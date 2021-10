Le monde associatif basque à la recherche de bénévoles

Recherche bénévoles presque désespérément, surtout dans les associations humanitaires. Après les confinements et restrictions dues à la Covid avec une affluence des publics précaires et parfois une fonte des bonnes volontés

A l'approche de l'hiver, les associations caritatives de la Côte basque se préparent. A la Table du Soir, formule rénovée de la soupe populaire, rive droite de l'Adour, le matériel désormais à disposition est de qualité professionnelle. Et les bénévoles toujours derrière les fourneaux. Ils étaient plus de 200 l'hiver dernier, un record. Pour 25.000 repas distribués de novembre jusqu'au printemps. Autre record, comparé aux 10.000 repas habituels par saison.

La prochaine débutera le 15 novembre. Jean Michel Prieto , le président de la Table du soir lance un appel, comme chaque année, pour inviter les bénévoles à se présenter. Une quinzaine de personnes chaque jour. Il n'est pas inquiet, et pense que les bonnes volontés continueront à répondre présent cette fois encore.

Baisse de 15% du nombre de bénévoles à la Croix Rouge

L'inquiétude est plus palpable, de l'autre côté de l'Adour, au siège de la Croix Rouge de Bayonne. Là pour la première fois se pose l'éventualité que le nombre de bénévoles soit insuffisant. Il l'est à ce jour. Une première. La Covid ici a fait fondre les effectifs. De plus de 400 bénévoles sur les antennes de Bayonne, Biarritz et Bayonne, ils sont aujourd'hui plus de 300. Jean Pierre Arriol, président de l'antenne de Bayonne explique qu'au début du confinement, il a été demandé aux bénévoles d'un certain âge de rester chez eux. "Ils sont restés chez eux depuis" constate dans un sourire un peu désolé J.P. Arriol. Le vieillissement, de nouveaux choix de vie individuels peuvent l'expliquer.

Jean Pierre Auriol demeure optimiste, et lance lui aussi un appel aux bénévoles. Tant pour donner un coup de main dans les Boutiques solidaires, que pour participer au Plan Grand Froid qui pourrait être enclenché plus tôt cette année, le 1er novembre, au lieu du 1er décembre. Un plan d'hébergement des personnes vivant dans la rue dans lequel la Croix Rouge organise des "maraudes" le soir pour proposer des solutions d'hébergement. "Nous avons deux véhicules pour effectuer ces maraudes, et à ce jour nous ne sommes pas parvenus à déterminer les trois personnes qui y participeront chaque soir" se désole le président.

Appel à bénévoles aussi à Lurrama

Un appel urgent aussi pour trouver des bénévoles, dans un autre registre, pour Lurrama. Le Salon de l'agriculture paysanne prévue dimanche à Arbonne. Un an et demi de Covid est passé par là, et les habitudes militantes en sont peut être affectées. Le changement de formule aussi, sur un seul jour, mais dans une clairière, sans l'infrastructure habituelle de la halle Iraty de Biarritz, nécessite davantage de main d'œuvre. Deux hypothèses pour expliquer, peut être, qu'à quelques jours de l'événement, sur les 450 bénévoles recherchés, 150 manquent toujours à l'appel.

Contacts

Pour contacter la Table du soir

Chemin Saint Bernard – Bayonne, contact@latabledusoir.fr, Tel 05 59 59 77 61

Pour contacter la Croix rouge

Adresse 58 allées marines, Bayonne, Tel : 05 59 59 40 46

Pour contacter Lurrama

20, rue des Cordeliers, Bayonne, lurrama@ehlgbai.org