"Le monde associatif est mis en péril" : un maire varois écrit à Emmanuel Macron

Marc Vuillemot, le maire PS de La Seyne-sur-Mer (Var), vient d'écrire au président Macron pour lui demander de revenir sur la suppression annoncée de 46 millions d'euros de subventions destinées aux associations de quartiers qui aident les populations les plus fragiles.

Signée par une cinquantaine d'élus de tous bords politiques, la lettre ouverte de Marc Vuillemot, le maire de La Seyne-sur-Mer, n'a pour l'instant pas trouvé d'écho à l'Élysée. "Aucune réponse pour le moment," confirme Marc Vuillemot, qui veut interpeller le président de la République sur les conséquences de la suppression annoncée de 46 millions d'euros de subventions aux associations de quartiers.

"Ces associations aident plus de cinq millions de personnes, à travers toutes sortes d'actions. Et aujourd'hui on abandonne ces personnes et on met en péril tous les outils."

"C'est scandaleux"

Marc Vuillemot a écrit cette lettre en tant que président de l'association nationale Ville et Banlieue de France. "La seule fois qu'on a supprimé ces subventions, c'était en 2005 et quelques mois plus tard, on a eu l'embrasement des banlieues. Je ne veux pas faire de prévisions sur l'avenir, seulement alerter le gouvernement et l'inciter à revenir sur cette décision qui n'a même pas été votée, puisque c'est un décret."