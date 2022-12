Le monde de l'équitation manifeste ce jeudi à Paris, contre la hausse de la TVA

Rassemblement des centres équestres contre la hausse de la TVA en 2013, devant le Ministère de l'économie et des finances, à Paris.

Les centres équestres vont-ils devoir augmenter leurs tarifs ? C'est ce qu'ils redoutent, alors que le gouvernement souhaite augmenter la TVA de 5,5% à 20% sur toutes leurs activités. Ils vont à nouveau réclamer le maintien du taux actuel ce jeudi, lors d'une manifestation nationale aux Invalides, à Paris.

ⓘ Publicité

De nombreuses manifestations

Samedi et dimanche, plusieurs centaines de personnes ont déjà manifesté à Lyon, Nantes, Avignon ou Rennes. "Équitation en péril, la TVA va nous tuer", a scandé le cortège lyonnais, avec en tête un attelage emmené par des chevaux de randonnée et quelques poneys nains pour les accompagner. A Nantes, 200 personnes et 40 poneys ont défilé, ainsi qu'une quarantaine de personnes à Rennes.

La crainte d'une TVA à 20%

Depuis 2014, les centres équestres sont déjà soumis à une TVA de 20% pour certaines activités, mais pas toutes. Le gouvernement souhaite généraliser ce taux de 20% pour toutes les activités. Fin novembre, le Sénat a adopté un amendement, permettant de maintenir un taux réduit de TVA à 5,5%, mais c'est l'Assemblée qui aura le dernier mot.

En cas d'augmentation des tarifs, les centres craignent de perdre une partie de leurs clients.

Le prix du foin a aussi augmenté

La filière craint aussi des licenciements dans des clubs qui souffrent déjà de toutes les augmentations actuelles liés à l'inflation et notamment de celle du foin, après une mauvaise année de récolte.

La Fédération française d'équitation, avec plus de 692.000 licenciés, se revendique comme troisième fédération sportive en France.