Le monde de la culture manifeste à Marseille

Ils sont "écœurés" : les acteurs du monde de la culture manifestent ce samedi après-midi à Marseille pour "défendre la culture et l’enseignement artistique". Jeudi, le gouvernement a annoncé la non-réouverture des lieux culturels, initialement prévue le 15 décembre. Ils devraient rester fermés jusqu'au 7 janvier au moins.

Une cinquantaine d’intermittents du spectacle, artistes, professeurs de danse, de musique ou de théâtre se sont donnés rendez-vous devant la préfecture de Marseille. Un rassemblement "contre la mise à mort de ses métiers et le déclin d’une société où la culture n’est pas considérée comme essentielle" selon les organisateurs.

Un recours en justice

Des syndicats d'employeurs et employés du monde de la culture ont annoncé leur intention de contester en justice la décision gouvernementale de maintenir leurs établissements fermés. Plusieurs syndicats et organismes professionnels devraient déposer ensemble un "référé liberté" en ce sens. "Nos avocats sont en train de compiler tous les argumentaires" pour cette action "qui va rassembler de très nombreuses organisations d'employeurs comme d'employés, du public comme du privé, théâtre, spectacle vivant ou encore cinéma" précise Nicolas Dubourg, président du Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, qui regroupe 400 scènes nationales et centres dramatiques subventionnés.