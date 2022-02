"Le monde de la nuit est devenu précaire", alerte un représentant des discothèques du Nord-Pas-de-Calais

Ça y est, c'est reparti ! Les discothèques rouvrent après dix semaines de fermeture, ce mercredi 16 février. C'était leur deuxième fermeture, après celle de 18 mois entre 2020 et 2021. Un soulagement pour Morgan Dalle, gérant de l'Antique Café à Béthune et porte parole du collectif SOS CHRD (café, hôtel, restaurant, discothèque), qui demande malgré tout le prolongement des aides gouvernementales pour accompagner la reprise.

Impact de la période de fermeture

Cette réouverture portera la marque de ces mois de fermeture. Premier problème, d'après Morgan Dalle : le recrutement. "Le monde de la nuit est devenu une activité précaire, explique le patron de l'Antique Café à qui il manque encore deux serveurs, à la veille de sa réouverture jeudi. Lorsque vous êtes jeune et que vous vous rendez compte qu'une activité peut fermer du jour au lendemain, vous ne vous engagez pas dans une voie de garage."

Sans vouloir tirer de plan sur la comète, Morgan Dalle anticipe néanmoins une forte fréquentation à la réouverture. "On va avoir un rebond technique, puisque les jeunes ont été privés d'interaction pendant une longue période. Dans mon établissement, la majorité des tables sont complètes pour le week-end."

Quand à la suite, c'est encore l'incertitude qui prime. Il demande donc un geste du gouvernement : "Ce qu'on réclame, c'est un plan spécifique discothèque. On ne sait pas si on aura toujours les aides comme le chômage technique en mars. Ce qui nous fait peur, c'est qu'on nous enlève les petites roues du vélo que sont les aides économiques et qu'on nous laisse pédaler tous seuls."

"Enfin des sourires sur les visages de notre jeunesse !"

Le protocole de réouverture a été dévoilé par le gouvernement ce mardi soir. Le pass vaccinal sera obligatoire pour aller en boîte, mais c'est la fin des jauges et la consommation debout est autorisée, de même que la danse non-masquée, même si le masque demeure recommandé par les autorités. "On va enfin pouvoir voir des sourires sur les visages de notre jeunesse, c'est un soulagement", se réjouit-il.

Le gérant a dû recruter deux agents de sécurité supplémentaires pour contrôler la validité des pass vaccinaux et éviter les fraudes : "On nous fait porter la lourde charge du contrôle. On espère que le pass sera rapidement levé." Une perspective que le ministre de la Santé Olivier Véran, interrogé sur France Info, fixe dans pas moins de deux mois : "Nous pourrons commencer à alléger fortement le dispositif du pass vaccinal, peut-être pas tout en bloc, peut-être qu'on gardera des mesures pour la fin mars début avril", a-t-déclaré.

