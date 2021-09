Le monde du rugby rend hommage à Christophe Dominici ce week-end dans le Var

La première édition du "Festival Christophe Dominici" a lieu ce week-end dans le Var pour "rendre hommage à l’enfant du pays", décédé le 24 novembre 2020 à l’âge de 48 ans. Plusieurs cérémonies et événements sportifs (programme complet ici) sont prévus samedi 18 et dimanche 19 septembre, à l’initiative de la Ligue Sud de rugby, du Rugby Club de la Vallée du Gapeau - où le joueur a commencé sa carrière - et de la mairie de Sollies-Pont, commune où il a vécu. De nombreuses personnalités du rugby français* seront présentes pour entourer la famille du joueur.

L'émotion de son papa

Son père, Jeannot Dominici s’est confié au micro de France Bleu Provence : "Ces hommages vont nous faire beaucoup de bien, à mon épouse et à moi-même. On voit que beaucoup de gens se mobilisent pour Christophe. Mais c’est également extrêmement douloureux car nous avons l’impression qu’il est toujours là".

Une immense fresque à l'effigie du joueur

Le retraité sait que l’émotion sera à son comble ces prochaines heures. Ce samedi en fin de matinée notamment. Une fresque géante, représentant Christophe Dominici ballon ovale à la main, sera dévoilée, à 11 heures, sur la tribune du Stade Jean Murat de Solliès-Pont.

"Christophe veillera pour toujours sur le stade de ses débuts" confie Jean-Louis Lacroix, président du Rugby Club de la Vallée du Gapeau. "Grâce à cette peinture, il restera à jamais dans les mémoires. Celles des plus anciens qui l’ont connu et à qui il manque. Celles des plus jeunes qui vont le découvrir grâce à cette image." Dimanche matin, le Stade des Sénès, toujours à Solliès-Pont, sera également débaptisé et deviendra le "Complexe Sportif Christophe Dominici".

1.200 enfants sur les traces de l'ailier

Samedi, 1.200 rugbymen, âgés de 6 à 14 ans, vont participer au "Tournoi Christophe Dominici" qui aura lieu sur les trois terrains que le joueur a foulés au début de sa carrière : Solliès-Pont, La Garde-La Valette et Toulon. "Les enfants vont jouer à un jeu très particulier : du rugby à 5 avec un 'toucher 2 secondes'. C’est un rugby qui favorise l’attaque, la prise d’initiative et l’emballement du jeu… à l’image de ce que faisait Christophe" précise Henri Mondino, président de la Ligue Sud. "Je suis sûr que Christophe est fier de voir tout ce qui se passe autour de lui. Ce n’est d'ailleurs pas prêt de s’arrêter car le Festival aura désormais lieu tous les ans en septembre pour lancer la saison des petits rugbymen" annonce très ému le président.

Le "Festival Christophe Dominici" se conclura dimanche soir, au Stade Mayol de Toulon, avec le choc de la 3e journée de Top 14 entre ses deux clubs de coeur : le Rugby Club Toulonnais et le Stade Français, première manche du Trophée Christophe Dominici, initié par les supporters toulonnais.

*Bernard Laporte, président de la Fédération Française de Rugby, Fabien Galthié entraîneur du XV de France, Max Guazzini, ancien président du Stade Français, Thomas Lombard, président du Stade Français, Diego Dominguez, ancien coéquipier et ami de Christophe Dominici…

Jeannot Dominici, chez lui à Solliès-Pont, au milieu des souvenirs de son fils, Christophe © Radio France - Sophie Glotin

Jean-Louis Lacroix, président du RCVG, sur la pelouse du Stade Jean Murat de Solliès-Pont où Christophe Dominici a commencé le rugb © Radio France - Sophie Glotin