Les obsèques de Julie Pomagalski ont lieu ce mercredi dans la station savoyarde de Méribel. L'ancienne championne du monde de snowboard cross est décédée la semaine dernière dans une avalanche en Suisse. Pour lui rendre hommage, plusieurs personnalités du ski et du snowboard seront présents.

Obsèques de Julie Pomagalski : le monde du ski et du snowboard présent ce mercredi à Méribel

"On a le devoir de lui rendre cette dernière visite". Encore ému, Michel Vion, le président de la fédération française de ski le confirme, le monde du ski et snowboard sera bien présent ce mercredi à Méribel pour les obsèques de Julie Pomagalski. La championne du monde de snowboard cross en 1999 et la vainqueure de la Coupe du monde en 2004 est décédée la semaine dernière dans une avalanche en Suisse.

Directeur technique, entraîneurs, sportifs...

La cérémonie se déroule ce mercredi matin, 10h30, à la chapelle de Mussillon, à Méribel. Etant donné la situation sanitaire et la taille de la chapelle, seule la famille et les amis seront présents à l'intérieur lors de la cérémonie. En revanche, toutes les personnes qui souhaitent lui rendre hommage pourront venir devant la chapelle.

Parmi elles, le directeur technique de la fédération de ski, des entraîneurs et plusieurs sportifs de l'équipe de France, dont certains étaient très proche de Julie Pomagalski comme Julien Lizeroux ou encore Tessa Worley. Il y aura évidemment des habitants de la station car l'icone du snowboard tricolore était également une ambassadrice de Méribel. Elle y était licenciée durant sa brillante carrière, y a créé une école de ski et fondé un magasin de sport.