Crise du monde culturel : le théâtre de Périgueux occupé

Depuis l'occupation du théâtre de l'Odéon à Paris, le 4 mars, le mouvement s'amplifie et gagne d'autres salles de spectacle, jusqu'au théâtre de l'Odyssée à Périgueux. Ce vendredi 12 mars, près de 150 personnes se sont rassemblées sur le parvis de l'établissement. Ces artistes, intermittents du spectacle et spectateurs réclament la réouverture des lieux culturels, fermés depuis fin octobre pour cause de pandémie de Covid-19.

Les manifestants exigent la réouverture des lieux culturels. © Radio France - Justine Claux

"La CIP* de Dordogne soutient l'occupation du théâtre de l'Odéon et appelle à amplifier la mobilisation", explique Juliette Lasserre-Mistaudy, membre de ce collectif (*Coordination des intermittent.es et précaires).

Les professionnels du spectacle dénoncent le manque de perspectives et veulent "un calendrier clair pour la réouverture" des théâtres, des salles de concert, des musées et des cinémas. Parmi les autres revendications : la "prolongation pour tous" des allocations des intermittents au delà du mois d'août, la prolongation de leurs droits aux congés maladie et maternité, ainsi que l'abandon définitif de la réforme de l'assurance chômage.

Ambiance bon enfant et concert de musique

La manifestation s'est déroulée dans une ambiance bon enfant. Le groupe de musique aux textes engagés HK et Les Saltimbanks a également donné un concert. "Ça fait tellement de bien d'être là, d'écouter de la musique, on se sent revivre", se réjouit Hourma, une spectatrice venue les soutenir.

Le groupe de musique HK et Les Saltimbanks a donné un concert lors du rassemblement. © Radio France - Justine Claux

"On a rouvert le théâtre de l'Odyssée, s'enthousiasme Steven, technicien et membre de la coordination des intermittents et précaires de Dordogne. À partir de ce moment là, on reprend nos outils de travail et on veut absolument l'ouvrir à toutes et à tous parce qu'on a besoin de se parler, de recommuniquer, de construire ensemble. On voit que le gouvernement casse tout, donc c'est à nous de nous prendre en main"

Sur les pancartes des manifestants, on pouvait lire : "On veut une bouffée d'art", "Culture sacrifiée !", "Libérons la culture" ou encore "Spectacle mort-vivant".

Des pancartes de revendications ont été installées devant l'entrée du théâtre de l'Odyssée. © Radio France - Justine Claux

"Je suis en colère depuis un an ! - s'énerve Gisèle, une amatrice de théâtre - J'espère qu'on sera entendus et que ce mouvement va continuer. Ce n'est pas normal qu'on empêche les gens de vivre à ce point."

Artistes en colère

"Ça va faire un an que je n'ai pas joué devant un public, déplore David, un batteur. Mais au-delà de ça, de ne pas être au contact du public, de ne pas voir les gens remuer leur corps, de ne pas partager un bon moment, c'est vraiment triste"

"On en a marre, on veut exprimer notre culture librement", insiste Uwe, un contrebassiste. "Voir le sourire des gens et leur transmettre du bonheur, ça nous manque à tous, poursuit-il. On a l'impression d'être enfermés, d'être en prison. Il n'y a plus de culture, plus de sourire, plus de bien-être, plus rien."

Uwe, un contrebassiste, venu manifester. © Radio France - Justine Claux

Le théâtre de l'Odyssée occupé

Ces rassemblements vont se poursuivre quotidiennement à 14 heures sur le parvis du théâtre, qui sera occupé toutes les nuits : "On sera là jusqu'à ce qu'il y ait des avancées significatives et que le gouvernement fasse un geste en notre faveur", annonce Juliette Lasserre-Mistaudy, membre de la CIP de Dordogne.

Des matelas et des couvertures ont d'ailleurs été installés à l'intérieur du théâtre, et les manifestants ont prévu de se relayer.