Entre 500 et 700 salariés du médico-social manifestent dans les rues de Montpellier

Les acteurs du monde médico-social ont exprimé leur colère ce mardi 11 janvier à Montpellier. Ils étaient entre 500 et 700 à manifester entre la CPAM de l'Hérault et le Peyrou.

Entre 500 et 700 acteurs du monde médico-social ont manifesté ce mardi 11 janvier dans les rues du centre de Montpellier depuis le siège de la CPAM de l'Hérault cours Gambetta jusqu'aux grilles du Peyrou. Le sous effectif, la précarité, la multiplication des heures de travail, le manque de réactivité des institutions pour embaucher, un salaire qui n'augmente pas, le télétravail, voici les raisons principales de l'appel à la grève lancé par la CGT. Le personnel du médico-social reste très mobilisé avec l'éprouvante crise sanitaire du Covid. Malgré tout, il ne reçoit toujours pas la reconnaissance qu'il demande.

Ambulancière, urgentiste, infirmier en pédopsychiatrie, éducatrice spécialisée en IME, ils ont tous des profils différents mais un sentiment les a réuni : celui de l'angoisse quotidienne provoquée par l'inaction de l'État concernant leur situation commune.

La situation est aberrante

Un autre corps de métier était présent, celui de l'aide à l'hébergement. En soutien envers le médico-social mais surtout car ils ont de plus en plus de cas d'expulsion sans solution de relogement. Les bidonvilles, les squats, les logements sociaux sont concernés par ces expulsions, en conséquence les travailleurs sociaux sont surchargés de demandes et de dossiers.