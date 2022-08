Le Monstre de retour place du Grand Marché à Tours

On l'attendait avec impatience à Tours. Le Monstre de l'artiste Xavier Veilhan est enfin de retour place du Grand Marché ! Ce vendredi 26 août, les agents de travaux publics ont réinstallé la statue emblématique de la ville. Elle avait été enlevée le 17 janvier dernier par les services de la ville à cause des travaux réalisés sur la place, désormais entièrement piétonne. De nombreux Tourangeaux ont constaté avec plaisir son retour.

Remis en état, le Monstre est maintenant tout beau tout propre. " Il a rajeuni ! On dirait qu'il est plus brillant ! ", s'exclame une Tourangelle qui a assisté à la réinstallation de la statue. " Il a été rénové par les studios Veilhan. Sa surface a été grattée. Plusieurs couches ont été remises, mais la structure est la même", détaille Christophe Dupin, adjoint à la culture à Tours. La rénovation de la statue a coûté près de 20 000 euros à la métropole de Tours.

Une place piétonne

Le retour du Monstre marque la fin des travaux réalisés sur la place du Grand Marché depuis le mois de janvier dernier. Des pavés ont remplacé le bitume, et des bancs ont été installés. Finis les passages en voiture. On circule désormais uniquement à pied, ou à vélo. Sandrine est assistante maternelle. Elle apprécie la métamorphose de la place. "Il y a moins de voitures, c'est plus agréable. Avec les enfants, désormais, on vient souvent se promener ici l'après-midi. Avant, on évitait la rue à cause de la circulation", explique-t-elle.

La place du Grand Marché a été totalement rénovée. © Radio France - Irène Prigent

Après des mois de travaux, c'est aussi le soulagement pour les nombreux commerçants situés sur la place. Ils espèrent une augmentation de leur clientèle. Stéphanie a pu réinstaller la terrasse de son restaurant, et cette fois, à l'abris des voitures ! "Avant, on était obligés de traverser la rue pour servir les clients. C'était dangereux. Maintenant, les gens vont pouvoir profiter davantage de la terrasse".

Dans sa boulangerie, Maxime constate déjà une fréquentation plus importante chaque matin : "quand vous prenez un café et qu'il n'y a pas de voiture autour, c'est qu'en même beaucoup mieux. On le voit avec la place Plumereau, très dynamique ". Les travaux ne sont pas encore tout à fait terminés sur la place. Le réseau d'arrosage doit encore être installé courant septembre et de nouvelles plantations sont attendues à l'automne.