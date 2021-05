Le Mont-Saint-Michel prisé des touristes en ce long week-end de Pentecôte

En ce week-end de Pentecôte, beaucoup de familles et de touristes se sont promenés dans les ruelles de la Merveille. Ca été le cas surtout dimanche. On n'était pas loin des 10.000 visiteurs dans la journée, estime le maire Jacques Bono, ce qui est assez proche d'un week-end de la Pentecôte classique, en terme de fréquentation. Mais il n'y a pas eu de cohue, se réjouit l'édile :

Nous avons eu du monde mais un peu moins qu'au week-end de l'Ascension et en plus, les terrasses et l'Abbaye étaient ouvertes cette fois, il y avait donc plus d'espace. La circulation est restée fluide. Et dans la rue principale, j'ai remarqué que les personnes qui achetaient en vente à emporter, s'éloignaient ensuite pour aller manger dans les jardins et les ruelles alentours. Tout s'est bien déroulé.