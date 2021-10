Le Mont Ventoux Dénivelé Challenges s'ouvre aux femmes pour son édition 2022

Les organisateurs du Mont Ventoux Dénivelé Challenges ont décidé d'organiser une version féminine de la course cycliste pour 2022. Les coureuses s'élanceront deux heures avant les hommes le 14 juin prochain.

La course cycliste du Mont Ventoux Dénivelé Challenges aura aussi son édition féminine le 14 juin prochain. Pour la première fois, les femmes prendront également le départ. Elles s'élanceront deux heures avant les hommes. Les deux épreuves seront retransmises en direct à la télévision.

Créé en 2019, le Mont Ventoux Dénivelé Challenges est une course cycliste qui se déroule sur une seule journée entre Vaison-la-Romaine et le Mont Ventoux. Au programme : 154 kilomètres à travers le Vaucluse pour les coureurs et coureuses à quelques semaines du départ du Tour de France.

En 2020, 130 coureurs avaient pris le départ de la course.