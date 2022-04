Le montant de MaPrimeRénov augmente de 1.000 euros, pour pouvoir changer sa chaudière à gaz ou au fioul

L'aide pour la rénovation énergétique de son logement, appelée MaPrimeRénov, augmente de 1.000 euros ce vendredi. Elle permet notamment un coup de pouce pour changer sa chaudière à gaz ou au fioul et passer aux énergies renouvelables. Mais elle est sous conditions de revenus.

Qui peut toucher cette aide ?

Pour pouvoir toucher cette aide, il faut remplacer sa chaudière fonctionnant aux énergies fossiles par une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse par exemple. Mais cette aide est variable en fonction des revenus, et l'extension de 1.000 euros ne concerne que les trois premiers classements de ménages, ceux percevant l'équivalent ou moins de 29.148 euros pour une personne seule en région, et 38.184 euros pour une personne seule en Ile-de-France, précise Le Monde. Pour un couple par exemple, cette prime s'adresse à ceux qui touchent l'équivalent ou moins de 56.130 en Ile-de-France, et 42.848 euros en région.

Pour faire une demande, il faut se rendre sur les sites france-renov.gouv.fr ou Maprimerenov.gouv.fr.

Une augmentation dans le cadre du plan de résilience

Cette augmentation avait été annoncée par le ministère de la Transition écologique le 16 mars dernier, dans le cadre du plan de résilience, face à la flambée des prix de l’énergie.

"Ainsi, il sera encore plus avantageux pour les ménages les plus modestes de choisir une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse et de se passer du gaz: ils pourront obtenir jusqu'à 9.000 euros d'aides (MaPrimeRénov et Certificats d'économies d'énergie) contre 8.000 euros auparavant", indiquaient dans un communiqué les ministères de la Transition écologique et du Logement.

Parallèlement, les aides à l'installation de chaudières au gaz seront supprimées au 1er janvier 2023, annonçait aussi le gouvernement. Jusqu'ici, l'installation d'une chaudière au gaz à très haute performance énergétique pouvait bénéficier d'une aide allant jusqu'à 1.200 euros pour les ménages les plus modestes.

Attention aux démarchages

Jean-Yves Mano, président de Consommation logement, cadre de vie (CLCV), une association de consommateurs, a donné ses conseils sur franceinfo pour éviter les arnaques potentielles sur les travaux d'économie d'énergie. Par exemple, il met en garde contre les démarchages par téléphone d'entreprises proposant de réaliser ces travaux : "Il y a un certain nombre de précautions minimum à prendre. D'abord, ne pas signer précipitamment un devis suite à un démarchage d'ailleurs le démarchage téléphonique est interdit sur les économies d'énergie", rappelle-t-il.

Et les arnaques peuvent être multiples rappelle le spécialiste, sur les prix, le matériel utilisé, la qualité des travaux... Il met en cause "des sociétés importantes qui sous-traitent, qui sous-traitent, qui sous-traitent pour faire les travaux et au bout, vous n'avez pas la qualité", affirme-t-il.

Prudence également lors des foires et salons spécialisés en la matière, où les pratiques de certains professionnels peuvent être contestables, indique Jean-Yves Mano : "C'est un lieu d'arnaque absolue sur les travaux d'économie d'énergie. On vous fait signer des devis jusqu'à 30 000 euros sans se déplacer chez vous", affirme-t-il.

Il conseille de se renseigner pour commencer dans l'une des 450 agences France Rénov'. Ou en téléphonant au 08 08 800 700, l'Agence nationale de l'habitat peut fournir la liste des artisans labélisés RGE (Reconnu garant de l'environnement).