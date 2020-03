Le moto-cross de Château-Gontier-sur-Mayenne annulé à cause de la pluie et un peu à cause du coronavirus

Les fortes pluies de ces dernières semaines, dans le département, rendant le terrain impraticable, et l'épidémie de coronavirus ont poussé les organisateurs à annuler la manifestation sportive qui devait se dérouler le dimanche 15 mars.