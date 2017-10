Le Moto Tour: Jusqu'à 200km/h sur les petites routes de la Creuse

Le plus grand rallye moto de France fait étape durant deux jours à Evaux-les-Bains dans l'est de la Creuse. 140 pilotes sillonent les routes du département. Épreuve de régularité et de vitesse avec des "spéciales" chronométrées sur routes fermées à la circulation.

Rugissements de moteur à Evaux les Bains. La station thermale accueille la 2° etape du Moto Tour 2017. Un rallye routier qui relie cette année Limoges à Toulon.

Ce mardi les 140 pilotes vont disputer 6 épreuves chronométrées sur les routes de la Creuse. Ils partiront d'Evaux-les-Bains pour des parcours autour de Chambonchard et de Gouzon.

Sylvia Carola-Billiet, assisté de son mari, est une des 20 femmes engagées dans ce rallye © Radio France - Olivier Estran

Le moto tour est une épreuve ouverte à tous les amateurs: il y a quelques professionnels, mais la plupart des concurrents sont des motards de tous les jours.

Certains font même l'épreuve en duo sur la même moto, c'est le cas de Gérard et Emmanuelle qui viennent de Saint-Germain-En-Laye, en région Parisienne:

Le Moto Tour raconté par un couple engagé dans l'épreuve Copier

Sur les liaisons entre deux épreuves chronométrées, on doit respecter le code de la route, mais sur les spéciales, on peut rouler à plus de 200km/h" - Gérard, 2 Motos Tour à son actif

Les participants ont planté leurs tentes sur un terrain en face du stade de foot, c'est un vrai petit village dédié à la moto. L'ambiance est très conviviale et bon enfant, mais certains sont là pour la gagne.

Lionel Richier, vainqueur 2016 est pour l'instant 1er au classement provisoire © Radio France - Olivier Estran

On est une équipe de 6 motos et 20 personnes, assistance et cuisinier compris" -Eric, de la region Parisienne, en grand dilemme devant sa BM en panne.

On vous emmène dans les coulisses du Moto tour Copier

Les participants réparent eux mêmes leurs motos. Et là il y'a du boulot. © Radio France - Olivier Estran

Le parc coureur est ouvert au public, l'entrée est gratuite. N'hésitez pas à aller encourager les participants.