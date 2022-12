Le moulin à vent de Forges a retrouvé ses ailes

Rémy Pénigaud est meunier de père en fils, la tradition se perpétue depuis 10 générations. Le meunier a toujours grandi avec ce moulin dans son jardin mais jamais il n'a pu le voir en marche ou avec ses ailes "à part sur des photos" ironise-t-il. Après des années à rêver de ce moment Rémy est enfin passé à l'acte, le moulin a retrouvé une toiture et des ailes neuves. Mais ce n'est qu'une étape avant l'objectif final, Rémy aimerait reprendre la production de farine à l'ancienne.

ⓘ Publicité

Un héritage familial

Le premier meunier de la famille Pénigaud a été répertorié en 1688. Le moulin, lui, a été situé sur une carte en 1703. Ce morceau de patrimoine familial a évolué à travers les technologies. Les murs en bois sont devenus des murs de pierre, et la meule centrale un moteur. Ce sont surtout les époques qui ont marqué le moulin, "pendant la Seconde Guerre Mondiale mon arrière-grand-père troquait de la farine contre de la viande ou des légumes" raconte le passionné d'histoire.

L'émotion de toute une famille

Trois générations sont présentes pour assister à la pose des ailes et de la toiture. Grands-parents, tantes, oncles, neveux. L'événement a permit à la famille Pénigaud de se réunir "C'est vrai que tout le monde a sa vie alors on se voit beaucoup moins" dit Rudy, le fils de Rémy. Rudy a fait l'aller-retour Paris-Forges spécialement pour l'occasion, "je pouvais pas rater ça, c'est magnifique de voir qu'on fait vivre la famille à travers ce moulin" affirme-t-il.

Famille Pénigaud devant le premier moulin © Radio France - Joséphine Ortuno

Une organisation à la taille du moulin

Parce que c'est ça la clé de la réussite, le temps. Rémy Pénigaud travaille sur ce moulin depuis le premier confinement, lui qui a toujours manqué de temps pour s'y atteler, il était servi. "Avec mon charpentier on a évoqué tous les sujets possibles et inimaginables, la taille des ailes, le poids, le bois à choisir pour que ça tienne, la forme de la toiture" explique Rémy Pénigaud qui a passé des week-ends entiers sur la charpenterie. De son côté Arnaud Lutar, le charpentier, a travaillé sur les ailes "ça a prit un peu plus de temps, je dirais six mois en tout" affirme-t-il.

Sac à farine de la famille Pénigaud © Radio France - Joséphine Ortuno

La mise en place des ailes n'est toujours pas terminée mais elle devrait l'être d'ici peu, en attendant Rémy Pénigaud pense déjà à l'après "J'ai hâte de commencer à faire de la farine avec".

loading