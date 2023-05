Le moustique tigre commence doucement à s'installer en Mayenne

Il est tout petit, moins d'un centimètre mais le moustique tigre pourrait bien nous gâcher nos étés en Mayenne. C'est déjà le cas de nombreux départements du sud de la France où l'insecte prolifère. Il peut transmettre des maladies comme la dengue, le virus Zika ou le chikungunya.

ⓘ Publicité

"Les témoignages des départements du sud de la France qui sont envahis depuis une dizaine d'années maintenant montrent qu'il y a des personnes qui ne vont plus dans leur jardin, tout simplement, explique Gaëlle Duclos, responsable du département santé publique et environnementale de l'Agence régionale de santé Pays de la Loire pour la Mayenne. Elles ne peuvent plus aller sur leur terrasse parce qu'elles sont complètement piquées et c'est insupportable.".

La situation reste maîtrisable en Mayenne selon Gaëlle Duclos mais pour ne pas se faire envahir, il faut prendre de bonnes habitudes maintenant. "Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour se développer, les femelles moustiques pondent des œufs dans de l'eau stagnante, à peu près 200 par jour, donc ça peut aller vite. Un tout petit peu d'eau stagnante suffit donc en fait la règle est simple : s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'œufs qui se développent et donc il n'y a pas de moustiques. Donc il faut aller à la chasse à l'eau stagnante."

Pour mener ce combat, il faut ranger tout ce qui pourrait recueillir de l'eau dans son jardin ou sur son balcon, les seaux, les jeux, vider quand il y a de l'eau les coupelles de plantes au moins toutes les semaines, couvrir les récipients de collecte d'eau et enlever les feuilles qui peuvent coincer l'écoulement des gouttières.

Une plateforme de signalement en ligne

En Mayenne, seule la ville de Château-Gontier sur Mayenne est officiellement colonisée depuis 2020. Pour éviter la prolifération du moustique tigre, vous pouvez aussi lancer une alerte sur le site signalement-moustique.anses.fr si vous pensez avoir vu ou écrasé une petite bête noire et blanche.