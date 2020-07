Le moustique tigre poursuit sa progression en France

C'est un moustique qui se déplace peu en principe : il vit dans un rayon de 150 mètres et pourtant il se propage partout en métropole. Le moustique tigre, originaire d'Asie à la base, continue sa progression en France. Les risques sanitaires peuvent être importants puisque le moustique tigre est vecteur de plusieurs maladies comme le chikungunya, le zika ou encore la dengue.

Neuf départements fortement colonisés

Depuis 16 ans, le moustique tigre se développe dans le pays. Il est aujourd'hui présent dans 58 départements de la métropole et de plus en plus au Nord. Depuis 2017, il est apparu dans le département de l'Aisne en Picardie à l'opposé des Alpes-Maritimes où il a été découvert pour la première fois en 2004.

Au fur et à mesure des années, il s'est implanté dans tout le sud de la France. Depuis cinq ans, il est recensé en région parisienne et dans le Bas-Rhin. Un an an plus tard, en 2016, le Haut-Rhin est lui aussi touché.

Cette progression est surtout due à l'homme qui le transporte puisque ce moustique est très sédentaire. Il vit en principe dans un rayon de 150 mètres. Aujourd'hui, le moustique tigre est présent dans plus de la moitié des départements métropolitains mais seuls ceux du pourtour méditerranéen sont fortement colonisés. Autrement dit, le moustique est présent dans plus de 40% des communes.