Le mouvement abertzale de gauche fête ses 60 ans et "prépare l'avenir" à Itxassou

"Prêt·e·s à façonner le Pays basque de demain". C'est le slogan choisi par le mouvement abertzale de gauche pour fêter ses 60 ans à Itxassou ces 8 et 9 avril, à l'occasion de l'Aberri Eguna. 1 500 personnes, selon les organisateurs, ont notamment participé à une manifestation ce dimanche, conclue par la lecture d'une charte. Co-signée par 60 élus, agriculteurs, associatifs ou artistes, elle doit permettre de lancer la nouvelle phase du processus baptisé Bagira , qui vise à interroger l'évolution du mouvement abertzale au XXIe siècle.

"Les perspectives de ce mouvement, c'est déjà de s'appuyer sur ses racines, sur 60 ans de lutte", estime Daniel Olçomendy , maire d'Ostabat-Asme et sur la liste des signataires de la charte, devant la stèle érigée lors de la création du premier mouvement abertzale en 1963. "Pour un Pays Basque de gauche, écologiste et féministe", celui qui est aussi vice-président de l'agglomération insiste sur l'importance de "la diversité, dans les différents secteurs. Les 60 signatures portent des cheminements différents, mais des engagements qui vont dans la même direction. Je crois que c'est là que nous sommes performants, tous ensemble, pour redonner à ce Pays basque le droit de mener ses propres politiques", ajoute-t-il.

Environnement, logement et langue basque

Les 60 ans du mouvement abertzale de gauche à Itxassou, le 9 avril 2023. © Radio France - Margot Turgy

Eneko Gorri, également signataire de la charte en tant que militant associatif, s'interroge quant à lui sur la façon "dont on fait vivre notre langue, notre culture, au XXIe siècle". Pour cet habitant d'Arbonne, "c'est la plus vieille langue d'Europe et une culture millénaire, mais il faut regarder comment réussir à la partager avec des populations qui viennent s'installer sur notre territoire". Une "transmission" qui doit se faire "de manière horizontale" avec les nouveaux habitants du Pays basque, juge-t-il.

Paulette, encartée au mouvement abertzale de gauche "depuis 40-50 ans", souligne elle aussi l'importance "de vivre dans la langue. Beaucoup de gens l'apprennent, mais moins y vivent. Et si elle disparait ... On finira comme avec le latin !", sourit cette Biarrote, qui parle de la défense de la langue basque comme d'une "priorité".

Un an de réflexion

D'autres chantiers, comme "la crise climatique, les inégalités sociales et le logement" attendent également le mouvement abertzale, ajoute Nerea Peponnet, responsable du processus Bagira. Les participants aux conférences organisées à Itxassou ces 8 et 9 avril lors de l'Aberri Eguna ont également souligné la "nécessité de prendre des décisions au niveau local" sur ces sujets, ajoute cette kinésithérapeute basée à Ciboure.

Pour préparer le futur, le mouvement abertzale va lancer dans les prochaines semaines un questionnaire en ligne, pour lequel il est déjà possible de s'inscrire . Ses résultats seront dévoilés lors de l'Aberri Eguna 2024.

1 500 personnes ont manifesté à Itxassou pour les 60 ans du mouvement abertzale de gauche, selon les organisateurs. © Radio France - Margot Turgy