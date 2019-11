Un an après le début du mouvement des "gilets jaunes", retour à Dijon (Côte-d'Or) où le mouvement s'est concentré autour d'un lieu. La place de la République est devenue au fil des mois le rendez-vous incontournable des manifestants.

Un an de gilets jaunes : à Dijon, la place de la République, symbole de la contestation

Dijon, France

C'est une image devenue habituelle, au fil de la contestation des "gilets jaunes" depuis une année à Dijon (Côte-d'Or), la place de la République qui se "jaunit" chaque samedi après-midi, puis sous les gaz lacrymogènes en fin de journée. A l'exception de l'acte 1 du mouvement parti du Zénith de Dijon, tous les autres rassemblements ont été donnés au départ de cette place dijonnaise, d'habitude si calme. Une place du centre-ville, plus connue pour ses restaurants et ses lieux nocturnes, ou comme lieu de rassemblement festif avec le marché de Noël, ses chalets, sa patinoire et sa grande roue.

Point de départ des cortèges place de la Rép'

La place de la Rép', comme on l'a surnomme, n'est pas un lieu traditionnel de rassemblement pour les syndicats mais juste un lieu de passage. Les "gilets jaunes", eux, l'ont transformée en lieu emblématique de leur mouvement car au fil des semaines, la place et sa fontaine, sont devenues le point de ralliement de la colère sociale des "gilets jaunes".

Place de la République à Dijon, pour l'acte X des gilets jaunes. © Radio France - Jacky Page

Les gilets jaunes n'attendent rien du grand débat. © Radio France - Jacky Page

Une place invariablement sous tension en fin de manif

La place est aussi devenue un lieu d'affrontements en fin de manifestations. Chaque samedi, aux alentours de 17-18 heures, les cortèges après avoir défilé en ville ou ailleurs, rentrent place de la République. Et invariablement, les mêmes scènes de violences se répètent semaine après semaine, entre manifestants et forces de l'ordre, près de la rue de la préfecture.

La place de la République est devenue au fil des semaines, le théâtre d'affrontements enttre manifestants et forces de l'odre. © Radio France - Jacky Page

Cette rue de la préfecture est bouclée chaque samedi en début d'après-midi, et barrée côté place de la République, pour empêcher les manifestants d'accéder à la préfecture.

La rue de la préfecture à Dijon, barrée comme chaque samedi de mobilisation des gilets jaunes à Dijon. © Radio France - Thomas Nougaillon

La grande roue sous les gaz lacrymogènes

L'image la plus marquante de ces longs mois de mobilisation reste celle de la grande roue du marché de Noël illuminée au milieu des gaz lacrymogènes, ou encore ces feux d'artifice tirés par des manifestants près de la place de la République pour répondre aux gaz lacrymogènes des policiers.

La grande roue du marché de Noël place de la République à Dijon, sous les gaz lacrymogènes, en fin de manifestation des gilets jaunes. © Radio France - Lila Lefèbvre

Retour en images

La manifestation des "gilets jaunes" place de la République à Dijon, le 24 novembre 2018 © Maxppp -

La manifestation des "gilets jaunes" place de la République à Dijon, le 24 novembre 2018 © Maxppp -

La manifestation des "gilets jaunes" près de la place de la République à Dijon, le 24 novembre 2018 © Maxppp -

La manifestation des "gilets jaunes" rue de la préfecture, près de la place de la République à Dijon, le 1er décembre 2018 © Maxppp -

La manifestation des "gilets jaunes" place de la République à Dijon, le 8 décembre 2018 © Maxppp -

La manifestation des "gilets jaunes" place de la République à Dijon, le 15 décembre 2018 © Maxppp -

La manifestation des "gilets jaunes" place de la République à Dijon, le 23 février 2019 © Maxppp -