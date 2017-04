Le MSB perd encore et déçoit ses fans

Le MSB a déçu hier en perdant face à Hyères/Toulon, 64-80. Les joueurs voient du même coup s'éloigner sérieusement la 8e place de Pro A qu'ils espéraient encore atteindre pour participer aux Playoffs.

Le MSB n'a été que l'ombre de lui-même hier soir. Les basketteurs Manceaux ont perdu face Hyères/Toulon, 64-80. Pourtant, les Tangos étaient légèrement en tête à la mi-temps (32-27). Mais ils sont complètement passés à côté du 3e quart-temps. Ils ont laissé leurs adversaires marquer 31 points en 10 minutes, tandis qu'eux n'en ont inscrits que 10. Ils ont terminé le match en traînant des pieds.

42-58 Fin Q3. Gros trou d'air, on se fait agresser et on perd complètement le fil du match. 10mn pour réagir.#GoMSB