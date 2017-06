Le MSC Meraviglia a quitté Saint-Nazaire pour Le Havre où il sera baptisé

Le MSC Meraviglia a largué les amarres peu après 10h ce jeudi matin. Le paquebot, long de 315 mètres a été livré mercredi à l'Italo-suisse MSC Croisières en présence d'Emmanuel Macron. Le navire, le plus gros jamais construit pour un armateur européen, "fait route" vers Le Havre.

Un an après l'Harmony of the Seas, un nouveau paquebot a quitté les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire. Le Meraviglia, dernier-né du croisiériste MSC, a largué les amarres pour Le Havre, où il sera baptisé samedi, en présence d'Edouard Philippe, ancien maire de la cité portuaire qui fête son 500e anniversaire.

C'est parti pour la mini - croisière de #saintnazaire jusqu'au #Havre à bord du plus grand paquebot d'Europe pic.twitter.com/pbg7JOBHtH — Courret Bénédicte (@CourretB) June 1, 2017

Arrivederci MSC Meraviglia ! © Radio France - Anne Patinec

Sur le front de mer à Saint-Nazaire, les spectateurs ont attendu le départ du Meraviglia © Radio France - Anne Patinec

Nathalie, invitée avec son mari qui a travaillé sur le #MSCMeraviglia : "On ne fera jamais une vraie croisière, c'est génial d'être ici " pic.twitter.com/l3yTwm3lkf — Courret Bénédicte (@CourretB) June 1, 2017

On quitte #SaintNazaire dans 10 minutes, et voilà celui qui va aider à déplacer les 170.000 tonnes du Meraviglia dans le chenal 🚢 pic.twitter.com/PNboo6atmT — Courret Bénédicte (@CourretB) June 1, 2017

Le navire a été livré mercredi à son armateur. Une livraison en présence du chef de l'Etat.

C'est le 123e paquebot sorti des chantiers nazairiens depuis le lancement d’Impératrice Eugénie en 1864.

Le navire de croisière, de 315 mètres de long et 65 m de haut, pourra accueillir un peu plus 5.700 passagers. Son frère jumeau, le "MSC Bellissima", est déjà en cours de construction. Il sera livré au printemps 2019.

Baptême samedi au Havre

L'actrice italienne Sophia Loren est la marraine du bateau (comme des sept précédents paquebots de la flotte). Patrick Bruel, Gad Elmaleh et les Kids United sont également invités pour la soirée privée du baptême du bateau le 3 juin au Havre.

Le Meraviglia naviguera en Méditerranée et il repartira du Havre vers Marseille, chargé de passagers, le 4 juin.

