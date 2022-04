Le muguet du 1er mai est aussi cultivé en Provence

Comme le veut la tradition, le 1er mai rime avec muguet. Les Français s'offrent ces fleurs aux clochettes blanches qui apportent chance et bonheur. Il s'en vend chaque année 70 millions de brins. La grande majorité est produite en région nantaise mais le muguet est aussi cultivé en Provence.

Le 1er mai rime avec jour férié, défilés et muguet ! La tradition qui remonte au Moyen-Âge veut qu'on offre la fleur aux clochettes blanches et odorantes à ses proches pour leur apporter chance et bonheur.

Un muguet plus cher cette année

Chaque année en France, 70 millions de brins sont vendus pour un marché officiel de plus de 20 millions d'euros. Mais c'est sans compter la vente de muguet sauvage estimé à 80 millions d'euros ! Et cette année le muguet coûtera plus cher explique Gérard sur France Bleu Provence.

"Il y a beaucoup moins de muguet en production par rapport aux autres années. Un tiers de production en moins", selon le fleuriste du marché du Cours Lafayette à Toulon. Il évalue la hausse du prix "entre 20 et 30%. Mais on essaie de ne pas la répercuter pour que les gens ne se privent pas".

Du muguet dans le Var et les Bouches-du-Rhône

En France si 85% du muguet vendu est produit dans le pays nantais, le Var reste le plus gros producteur national de muguet en pot avec un million de pots écoulés au 1er mai. Il existe aussi des producteurs dans les Bouches-du-Rhône notamment à Gardanne, aux Pennes-Mirabeau et dans la plaine agricole de Berre où Stéphanie Rétaux est installée avec son mari depuis 13 ans.

Tous deux sont producteurs de fraises, framboises, courgettes, pommes de terre, radis, oignons, tomates, melons, aubergines, fleurs de saison notamment depuis deux ans de muguet. 3.400 plants vendus directement sur place, en pot, en brin avec une rose ou en composition à la demande. Et cette année le muguet est d'une qualité exceptionnelle selon Stéphanie Rétaux.

De la griffe à la vente sur place, France Bleu Provence a vérifié la production de muguet dans cette exploitation de Berre.

La vente de muguet encadrée pour les non professionnels

À côté des professionnels, la vente de muguet est autorisée le 1er mai avec des conditions à respecter. La fleur vendue ne doit pas être achetée, uniquement du muguet sauvage cueilli ou ramassé dans le jardin familial. Seulement en brin, ni racine ni pot, aucun emballage, aucune autre fleur comme une rose ne doit accompagner le muguet. Par ailleurs la vente doit se faire sans table, ni banc ni publicité et au moins à 100 mètres d'un fleuriste. En théorie, l'amende encourue en cas d'infraction peut aller de 300 à 3.750 euros.