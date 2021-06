Le mur digue, près du pont Thinat à Orléans, menace de s'effondrer, des travaux lancés début juin.

Le mur digue sur les quais d'Orléans a cent ans cette année. Et il menace de s'effondrer sur une partie, près du pont Thinat. Les travaux doivent commencer le 7 juin prochain pour le consolider. Aux difficultés pratiques que le chantier pose de base, la reprise de la saison estivale pour les bars éphémères sur les quais s'est ajoutée.

Les fondations endommagées

Depuis le haut du mur digue on aperçoit un morceau de béton, dépassant de l'eau. Françoise Grivotet, maire de Saint-Jean-le-Blanc et vice-présidente à la métropole en charge du Parc de Loire, regarde les dégats : "cette détèrioration elle est due à la baisse du niveau de la Loire, avec les sablières, on a descendu le lit du fleuve. C'est là qu'on s'est aperçus que les pieux étaient abîmés et que le bétonnage l'était également. _L'eau s'engouffre dans le mur._"

Les crues et décrues successives ont érodées les fondations en bois et béton. - Mairie d'Orléans

Du coup la mairie et la métropole ont décidé de lancer des travaux. Ils débuteront début juin, si le niveau de la Loire est assez bas. Le programme est déjà, d'ores et déjà, bien défini. Deux grandes étapes sont prévues, Françoise Grivotet les détaille : "on va d'abord mettre des palplanches, ce sont des grandes tôles qui s'emboîtent les unes dans les autres. Elles vont permettre de séparer l'eau du quai. Pendant la deuxième phase, du béton sera coulé pour consolider et faire un nouveau mur."

Le problèmes des terrasses éphémères

Mais ces travaux, prévus depuis plusieurs mois, ne tombent pas à point nommé. Les travaux débuteront quand les affaires reprennent pour les bars et restaurants, après une longue période difficile, qui plus est, à cause de la crise sanitaire. Parmi les bars touchés par les nuisances du chantier : le Boui Boui notamment.

Devant la terrasse du bar éphémère Luc Nantier, adjoint au commerce à la mairie d'Orléans, a cherché une solution pour limiter les pertes. "les travaux se termineront tous les jours à 17 heures, il n'y aura donc plus de nuisances, de bruits de chantier, ni de véhicules au moment de l'ouverture du Boui Boui."

Il s'interrompt montre un chalet blanc à l'arrière du Boui Boui : "on a doublé la surface de la terrasse également, de près de 80 places on passe à près de 160. Le chalet, prêté par la mairie, permettra de surveiller et servir les gens qui sont sur l'extension de terrasse. L'idée c'est d'amortir les pertes de la fermeture du bars le midi en doublant le service le soir."

Les travaux devraient finir dans le courant de l'été, afin d'accueillir le Festival de Loire en toute sécurité en septembre prochain.